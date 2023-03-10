«Борнмут» — «Ливерпуль». Клопп и компания вернулись!

11 марта состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Ливерпуль». Начало – в 15:30 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Борнмута» оценивается в 6.95. На ничью дают коэффициент 4.96.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» 11 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Борнмут» – «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» (11.03.2023)

Неделю назад «Ливерпуль» разгромил своего принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед» — со счётом 7:0. Бальзам на изранненые в этом сезоне души болельщиков! Теперь красные отправляются на южное побережье, чтобы встретиться с занимающим последнее, 20-е место «Борнмутом».

Конечно, болельщики ждут, что «Ливерпуль» одержит крупную победу и над «Борнмутом». Но в этом сезоне мерсисайдцы демонстрируют постоянную непоследовательность и испытывают трудности на выезде.

Только 12 из 42 очков «Ливерпуль» набрал на выезде: три победы, три ничьих и шесть поражений. Но прямо сейчас есть все основания полагать, что победа никуда не денется: пять матчей без поражений в АПЛ, и в этих играх «Ливерпуль» ни разу не пропустил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а «Борнмут» в подвале турнирной таблицы. В последнем туре команда получила огромный психологический удар: «вишни» вели 2:0 против «Арсенала», но уступили 2:3, пропустив на последних секундах.

Не будем забывать, что в первом круге «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» со счётом 9:0. Это поражение стоило работы Скотту Паркеру. «Ливерпуль» выиграл шесть последних матчей с «Борнмутом».

«Вишни» взяли всего пять очков в последних шести играх в АПЛ. Кроме того, «Борнмут» пропустил больше всех в чемпионате — уже 51 гол.

«Ливерпуль» же забил 47 мячей, но 16 из них (34%) — в двух матчах с «Борнмутом» и «МЮ». В последних шести матчах команда Юргена Клоппа набрала 13 очков, забив 13 раз и пропустив всего три гола. Победа в ближайшем туре может стать важным шагом к попытке отыграться с 2:5 у «Реала» в Лиге чемпионов.

Вряд ли стоит ждать ещё одного разгрома от «Ливерпуля», тем более что команда не так хороша на выезде. Но обыграть психологически придавленного аутсайдера ей точно по силам. Поставим на успех мерсисайдцев с форой (-1.5). «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.17. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

Камоцци назвал «Торино» идеальной командой для Алексея Миранчука.

Алексей Мишин: хочу ходить на матчи «Зенита», но не хочу иметь Fan ID.

Ротен: Месси не нужен «ПСЖ», он забивает только «Клермону» и «Анже».