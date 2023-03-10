«Динамо» Мн — СКА, шестой матч. Белорусы дают бой Ротенбергу

11 марта состоится шестой матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Минск — СКА. Начало встречи — в 17:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.77, успех минчан оценён экспертами в 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Минск — СКА 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.43. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.75. Поставить на гол на первой минуте можно за 11.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Минск — СКА Санкт-Петербург (11.03.2023)

11 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы три встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим шестой игре между минским «Динамо» и СКА, которая пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси. Первое вбрасывание состоится в 17:10 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу армейцев.

На Западе «Локомотив» обыграл в пятой встрече «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф. Минчане же накануне в Санкт-Петербурге уступили СКА (3:6), армейцы вышли вперёд в серии. Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин отметились дублями. Никита Гусев и Василий Глотов забросили по шайбе.

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Хозяева отменно сыграли дома, не оставив шанса гостям, но Роман Ротенберг был очень недоволен грязной игрой канадцев из «Динамо», особенно в эпизоде, когда Джозеф Душак в момент броска рассёк губу Марату Хуснутдинову, который после ушёл со льда и больше в матче участия не принимал.

Ротенберг пообещал наказывать за грязные приёмы голами. Во втором периоде он даже вышел к бортику и на английском языке эмоционально кричал в сторону скамейки запасных гостей. Накал борьбы и эмоций зашкаливает, но не многие ожидали от минчан такой цепкой и боевой игры в плей-офф.

Крэйг Вудкрофт выстроил весьма цепкую тактику игры в плей-офф, понимая, что у СКА глубина состава лучше, чем у минчан. Это работает, серия дошла до шестой игры, когда в последние два года СКА без особых проблем выходил во второй раунд за пять и четыре игры соответственно.

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Минчане понимают, что даже на выезде гости постараются закончить серию, ведь армейцам остался последний шаг. Хозяева постараются упереться, создать конкуренцию, как это было в первой и четвёртой игре серии. Самоотдача и характер игроков тогда смогли перекрыть мастерство СКА.

Мы бы всё равно ждали, что петербуржцы с первых минут устроят давление на ворота хозяев, мотивации им не занимать, но лёгкой прогулки ждать не стоит. «Динамо» готовится к такому развитию событий. Впрочем, занятный факт, соперники второй плей-офф подряд играют только в основное время.

Вряд ли и сейчас команды изменят себе, однако сопротивление минчан стоит похвалы, а СКА же стоит задуматься. Имея столько резерва и опыта, испытывать проблемы в первом раунде плей-офф как-то несолидно. Однако этот розыгрыш принёс немало сюрпризов.

Поэтому даже в шестой игре говорить о колоссальном преимуществе гостей не стоит, мотивации полно у обеих команд, и здесь на первый план уже выходит не только мастерство, но и умение терпеть и выжидать, использовать свои моменты. Сейчас можно рассмотреть победу одной из команд и тотал больше 5.5 шайбы за 2.45.

Потому что СКА, будучи явным фаворитом, сумел дважды проиграть впервые за четыре года, и это уже показатель, что команда сбавила в игровом компоненте, и даже звёзды не помогли. Плюс минчане в роли тёмной лошадки играют весьма здорово, выжидая в нужный момент. Поэтому даже дома у них сохраняются шансы.

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Тем более что поддержка на 15-тысячной арене должна быть колоссальной, и болельщики будут гнать команду вперёд. С результативностью в серии порядок, плюс у команд нет серьёзных проблем с составами. Поэтому проверим сейчас такой комбинированный вариант.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 11 марта 2023 года

СКА без проблем обыграл минчан и повёл в серии. Шестой матч в Минске имеет колоссальное значение. «Зубры» уже устроили сенсацию, а СКА показал себя не в лучшей форме. Плюс дома поддержка трибун, недооценить Вудкрофта не стоит, опытный тренер, ему есть ещё чем удивить. С результативностью у команд порядок, и второй плей-офф кряду играют только в основное время. Ставка на победу одной из команд и тотал больше здесь очень кстати.

Ставка: победа одной из команд в основное время и тотал больше 5.5 шайбы за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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