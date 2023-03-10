«Брест» — «ПСЖ». Галтье продолжает работать

11 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают перевес столичному клубу. Поставить на победу «Бреста» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.90, а шансы парижан оценены в 1.41. Заключить пари на ничью предлагается за 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Брест» — «ПСЖ» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.38. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура французской Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» (11.03.2023)

Матч 27-го тура французской Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» состоится 11 марта в Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле». Марк Болланжье в 23:00 мск даст стартовый свисток.

«Брест» на международный перерыв уходил, располагаясь в непосредственной близости от представителей зоны вылета. Несмотря на более стабильные результаты в 2023 году, подопечные Эрика Руа не смогли обзавестись более внушительным буфером. Лишь одно очко отделяет команду от подвала турнирной таблицы, но беспросветным аутсайдером её назвать нельзя.

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«Пираты» зарекомендовали себя как качественно оборонительная команда. Провалы в защитной линии — редкие явления. Лишь в пяти матчах чемпионата они уступали с разницей в два или более мяча. Команда предпочитают играть вторым номером, охотно отдавая контроль мяча сопернику. Подопечные Эрика Руа стараются ловить свои моменты на контратаках, имея лучший показатель перехватов в Лиге 1.

Команда Кристофа Галтье утратила устрашающий облик гегемона. Она просела во всех игровых аспектах. Если до международной паузы защитная линия парижан отличалась надёжностью, то после возобновления клубного сезона она больше напоминает проходной двор. Лишь в 3 из 16 официальных матчей парижане сохранили собственные ворота в безопасности, пропустив на этом отрезке 22 мяча.

«ПСЖ» убил интригу борьбы за чемпионство в Лиге 1. Парижане устроили обыграли «Марсель» на стадионе «Велодром» (3:0) и развили успех в следующей встрече с «Нантом» (4:2). Красно-синие оторвались от ближайшего преследователя на 12 очков.

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С возвращением Килиана Мбаппе в состав показатели результативности заметно улучшились. Французский нападающий в последних трёх матчах чемпионата Франции забил пять голов и отдал две результативные передачи. Похоже, что без Неймара на поле он чувствует себя комфортнее.

После очередного провала команды в Лиге чемпионов возобновились слухи о грядущей перестройке. Президент «ПСЖ» остался недовольным качеством игры команды в двухматчевой серии с «Баварией» (0:1 – дома и 0:2 – на выезде).

Сообщается, что среди кандидатов на замену Галтье рассматриваются Жозе Моуринью, Томас Тухель и Зинедин Зидан. Вероятность назначения французского специалиста более высокая. Напомним, красно-синие уже проявляли интерес к Зидану прошлым летом, но тогда не сошлись во взглядах относительно трансферной политики. Вероятно, сейчас они готовы удовлетворить все его требования.

Руководство «ПСЖ» намерено строить командный механизм вокруг звёздного нападающего Килиана Мбаппе. Чтобы удержать его в команде, предусмотрен бонус лояльности в размере € 100 млн. Также сообщается, что владельцы заинтересованы в услугах лучшего бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена, а в случае срыва трансфера готовы переключиться на Гонсалу Рамуша из «Бенфики».

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В первом круге парижане недооценили «Брест» и в итоге довольствовались минимальной победой со счётом 1:0. Килиан Мбаппе и Лионель Месси в последних матчах чемпионата действовали убедительно в атаке и демонстрировали завидную результативность. В попытке реабилитироваться за провал в Лиге чемпионов они постараются устроить голевое шоу в матче с представителем нижней части турнирной таблицы. Мы рекомендуем присмотреться к пари — победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Прогноз и ставки на матч 27-го тура Лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» 11 марта 2023 года

«Брест» является явным аутсайдером встречи, но списывать команду Эрика Руа со счетов раньше времени не стоит. «Пираты» хороши в обороне и достаточно больно кусаются в контратаках. Гости за счёт превосходства в атакующем потенциале должны добиваться уверенной победы. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «ПСЖ» через тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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