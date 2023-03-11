«Фулхэм» — «Арсенал». Артета держится курса

12 марта состоится матч 27-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Арсенал». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.57. Успех «дачников» оценивается аналитиками коэффициентом 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.25.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» 12 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фулхэм» – «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» (12.03.2023)

В заключительный игровой день очередного тура чемпионата Англии по футболу пройдут четыре матча. Один из них состоится в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж», где местный «Фулхэм» примет лидера — «Арсенал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 мск.

Не будет лишним назвать «Фулхэм» одним из главных открытий нынешнего английского сезона. Подопечные Марку Силвы показывают яркий комбинационный футбол, радуют не просто качеством в позиционных атаках, но и эффективностью при игре на встречных курсах. Совершенно не удивительно, что они идут в верхней части таблицы и претендуют на еврокубки.

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Тем не менее в прошлом туре «дачники» обидно оступились с «Брентфордом» (2:3). Они не только прервали свою беспроигрышную серию из четырёх матчей, но отстали от пятёрки сильнейших. Теперь же у клуба была целая неделя на подготовку к игре с фаворитом. Хозяевам необходимо побеждать, и бояться они не будут.

Да и чего бояться, ведь «Фулхэм» с октября никому не проиграл с крупным счётом, всегда стараясь разозлить соперника. Эта команда стабильно забивает, продолжая голевую серию из четырёх матчей, а в целом по сезону среди команд за пределами еврокубковой зоны лишь «Брайтон» и тот же «Брентфорд» забили больше.

Стоит отметить, что сейчас у хозяев в великолепной форме находится нападающий Манор Соломон. Израильский футболист преимущественно выходит на замену во втором тайме, но он забивал в каждом из пяти последних матчей. При этом всякий раз его гол приносил команде важные очки.

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«Арсеналу» предстоит не самый простой матч. Во-первых, это в любом случае дерби, где мотивация соперника находится на особом уровне. Во-вторых, с недавних пор подопечные Микеля Артеты повадились трепать нервы своим болельщикам. У «канониров» четыре победы подряд, но только одна из них с уверенным счётом.

Неделю назад лондонцы выдали настоящий триллер в игре с аутсайдером «Борнмутом». Ещё на исходе часа команда проигрывала со счётом 0:2, но спасла победу голом Рейсса Нелсона на 97-й минуте (3:2). И ведь такое с ними не впервые – в середине февраля с «Астон Виллой» «Арсенал» проигрывал после первого тайма, но дважды забил в добавленное арбитром время.

Можно сказать, что гости часто играют с огнём, включая высокие скорости только тогда, когда того требует ситуация. Однако пока они могут себе это позволить. Чувствуются уверенность и явный запас прочности. У них слаженная оборона и активная атака, где нет особой индивидуальной зависимости в завершении.

«Арсенал» убедительно выступает в этом сезоне на выезде. В гостевой таблице АПЛ он также на чистом первом месте, а ближайший преследователь — «Манчестер Сити» — отстал уже на семь очков. Кроме того, он пропустил всего девять голов. За весь сезон «канониры» уступили в гостях только «Манчестер Юнайтед» и сенсационно «Эвертону».

«Фулхэм» совсем не из тех соперников, кто легко отдаст победу на своём поле. «Арсенал» сейчас многое позволяет у своих ворот и пропускает часто. Также не стоит забывать, что на неделе гости проводили матч в Лиге Европы со «Спортингом», отыгравшись лишь благодаря автоголу (2:2).

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В первом круге эти команды продемонстрировали неплохую борьбу с обоюдной результативностью (1:2), но «канониры» смогли дожать. Схожего сценария ждём и теперь. Ставка «Арсенал» не проиграет и «обе забьют» с коэффициентом 2.11 напрашивается.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» 12 марта 2023 года

В лондонском дерби почти всегда бывает весело, а если команды ещё преследуют высокие турнирные цели, то сомневаться в интриге не приходится. «Фулхэму» необходимо сократить отставание в три очка от еврокубковой зоны. Хозяева уступили в последнем туре, но ранее не проигрывали в четырёх матчах подряд и регулярно забивали. «Арсенал» в последнее время демонстрировал некую эпизодическую расслабленность и часто вытаскивал результат на характере. На неделе команда Артеты играла в ЛЕ, поэтому не исключено, что вновь будут ошибки. Проиграть лидер не должен, но пропустит наверняка.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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