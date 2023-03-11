«Северсталь» — ЦСКА, шестой матч. Разин ещё в игре!

12 марта состоится шестой матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Северсталь» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения гостям. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех череповчан оценён экспертами в 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 12 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Северсталь» Череповец — ЦСКА Москва (12.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 12 марта запланированы три встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим шестой игре между «Северсталью» и ЦСКА. Встреча пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу армейцев.

Уже определились первые команды 1/4 финала плей-офф, но большая часть пар продолжает упорную борьбу. Накануне ЦСКА дома обыграл «Северсталь» (4:3). К 33-й минуте матча хозяева вели со счётом 4:1, а гости почти совершили камбэк, отыграв две шайбы, но на большее не хватило сил и времени.

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Однако это поражение в матче не такое страшное, как то, которое «Северсталь» потерпела ранее со счётом 3:9. На этот раз команда почти выкарабкалась, даже по статистике всё было близко. По броскам в створ 27:24 в пользу ЦСКА, вбрасывания 23:25 в пользу череповчан.

Хозяева в первой домашней встрече серии обыграли подопечных Сергея Фёдорова (5:3), а затем крупно уступили (3:9). При этом Андрей Разин прекрасно знает, что красно-синих его команда в этом сезоне обыграла пять раз, дважды в плей-офф. То есть бороться с таким соперником можно, главное найти подход.

Поэтому вряд ли ЦСКА уже думает о втором раунде плей-офф. Хозяева весьма боевая и неуступчивая команда, даже не имея должного резерва. Зато характер подопечные Разина показывают почти в каждом матче. В последней игре им стыдиться нечего, боролись, чуть не хватило, но нужно готовиться к домашней игре.

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Думается, в Череповце будет весьма тяжёлый матч, возможно, даже дело дойдёт до овертайма. Можно проверить ставку на то, что «Северсталь» не проиграет, за 1.96. Домам будет поддержка трибун, настрой команды только на победу, но гости – непростой соперник, поэтому остановимся на менее рискованной ставке.

В последней игре Сергей Фёдоров был недоволен тем, как его команда играла в большинстве. В особенности поразили опытные хоккеисты, которые слишком расслабились, ведя в счёте 3:0 и 4:1. Этим же воспользовались гости, ЦСКА не играет идеально, Андрей Разин это прекрасно знает. Хозяевам больше отступать некуда, поэтому все силы будут брошены на победу.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 12 марта 2023 года

У Разина снова проблемы с составом, и травмы нескончаемо преследуют, но клуб продолжает борьбу. В Москве изменить ход игры почти получилось. Это показывает настрой и мотивацию команды, дома же будет поддержка трибун. Череповчане привыкли к трудностям. Поверим в возвращение интриги в серию.

Ставка: «Северсталь» не проиграет в основное время за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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