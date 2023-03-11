«Рома» — «Сассуоло». Моуринью хочет большего

12 марта 2023 года состоится матч Серии А «Рома» — «Сассуоло». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.70. Шансы «Сассуоло» оценены в 5.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Сассуоло» 12 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча «Осасуна» — «Сельта» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.82. Ставки на то, что римляне одержат победу со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Сассуоло» (12.03.2023)

В воскресенье вечером «Рома» принимает «Сассуоло» на стадионе «Олимпико». Клуб хочет повысить свои шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В прошлом туре «джаллоросси» одержали победу в матче с «Реалом Сосьедад» со счётом 2:0 в последнем матче 16-го тура Лиги Европы.

Эта победа означает, что команда Жозе Моуринью выиграла в четырёх из пяти последних матчей во всех соревнованиях, причём во всех четырёх сохранила ворота сухими.

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Достойная форма «Ромы» в последнее время позволила подняться на четвёртое место в турнирной таблице, опередив «Милан». Команда из столицы Италии построила свою борьбу за попадание в четвёрку благодаря недавнему солидному домашнему рекорду, поскольку она не знает поражений в последних шести матчах лиги на своём поле, одержав пять побед подряд.

В последнее время «джаллоросси» надёжно защищают свои ворота в Серии А, обеспечив пять сухих матчей подряд.

Гости занимают 13-е место в турнирной таблице итальянской лиги после слабого выступления в последнее время. Благодаря четырём победам в последних шести матчах «Сассуоло» не находится в зоне вылета из Серии А. В прошлом матче с «Кремонезе» команда одержала победу со счётом 3:2.

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Несмотря на удачное выступление «Сассуоло» в чемпионате, клуб пропустил не менее двух мячей в трёх из четырёх последних матчей в Серии А. Команда не проигрывала в четырёх последних выездных матчах Серии А, хотя в гостях выиграла только в двух из девяти матчей лиги. Она также пропустила не менее двух голов в шести из последних девяти выездных встреч Серии А.

Прогнозируем, что «Рома» одержит победу в малорезультативной встрече и повысит свои шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Рекомендуем сделать ставку на победу римлян и тотал меньше 2.5 мяча за 3.85 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ромы» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.85.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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