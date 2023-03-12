Экспресс на футбол с коэффициентом 7.69: Хави против понижения, Карпин встряхнёт команду

Каталонцев хотят деклассировать, если вина будет доказана. «Ростов» должен прийти в себя, а армейцы принимают Писарского.

Выходные продолжаются, а значит, будет время понаблюдать за интересными футбольными встречами. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.69 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 12 марта

ЦСКА неудачно начал 2023 год в чемпионате, ведь команда Федотова в довольно скучном матче с «Сочи» не смогла даже забить (0:2). Это поражение усугубило и без того затяжной кризис армейцев.

ЦСКА хорошо показал себя на зимних сборах, да и в первом официальном матче 2023 года в Кубке России с «Краснодаром» добился уверенной победы. Московский клуб может показывать качественный футбол, лидеры атаки Фёдор Чалов и Хесус Медина в хорошей форме, поэтому пришло время для новой серии.

«Реал» выдвинул два условия Мбаппе. У мадридского клуба губа не дура.

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне отнюдь не подарок для любого соперника. Игорь Осинькин ставит яркий атакующий футбол, но он не всегда помогает добиваться необходимого результата. В прошлом туре самарцы обидно уступили «Динамо» (0:1), и это поражение стало уже четвёртым в пяти последних встречах на выезде. С ЦСКА на его поле они давно не могут раздобыть очки. Основной ставкой можно рассмотреть обоюдную результативность – «обе забьют» идёт с коэффициентом 1.80.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Пари НН» 12 марта

«Ростову» точно перерыв в чемпионате не пошёл на пользу. Команда Валерия Карпина неубедительно показала себя на зимних сборах, одержав всего две победы в матчах с соперниками ниже классом. В официальных матчах успела дважды остаться ни с чем: в Кубке России с «Уралом» (1:1 и 1:2), а также в последнем туре уступила «Локомотиву», в составе которого хет-трик оформил Артём Дзюба.

Ростовчане пока не играют на своём уровне, однако первый круг показал, что они способны добиваться стабильно положительного результата. Отрыв от ближайшего преследователя в таблице составляет три очка, поэтому жёлто-синим необходимо срочно приходить в себя. Домашняя встреча с «Пари НН» должна помочь обрести хозяевам прежнюю уверенность в своих силах. Новгородцы неплохо завершали год двумя победами в матчах с ЦСКА и «Ахматом», однако до них была серия без побед из шести игр, в которых удалось забить лишь два гола.

Промес: я и без паспорта уже россиянин.

С новым тренером «Пари НН» без шансов разгромно проиграл во встрече с «Зенитом» (0:3), что не является сенсацией, однако игра команды была слабой даже на фоне уровня соперника. Мало сомнений, что этот матч подарит немало голов, оборона команд нынче не в лучшем состоянии, а в личных встречах они всегда забивали не менее трёх мячей. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.97.

Прогноз на матч РПЛ «Атлетик» — «Барселона» 12 марта

Травмы и дисквалификации накрыли «Атлетик» Бильбао. Перед важнейшей встречей с «Барселоной» баски лишились лучшего снайпера Ойана Сансета. Кроме этого, несколько ведущих исполнителей проходят восстановление после травм. Поэтому не вызывает удивления хмурый вид главного тренера «Атлетика» Эрнесто Вальверде на предматчевой пресс-конференции. Уже четыре тура его подопечные не могут выиграть (три поражения и ничья). «Атлетик» находится на девятой строчке Примеры с 33 очками в активе.

Матч «Торпедо» — «Урал» посетили 207 зрителей.

«Барселона» в минувшем туре одержала победу в матче с «Валенсией» со счётом 1:0. Единственный точный удар удалось нанести Рафинье. Победа позволила увеличить отрыв от мадридского «Реала» до девяти очков. Стоит отметить железобетонную оборону команды Хави — всего восемь пропущенных мячей после 24 туров. Сине-гранатовые возглавляют таблицу Примеры, набрав 62 очка.

Футболисты «Барселоны» уже не участвуют в еврокубках, поэтому целиком сосредоточились на национальном чемпионате. Из 12 выездных встреч в текущем розыгрыше Примеры они выиграли в 10, причём пропустили всего семь мячей. Рекомендуем изучить ставку победа «Барселоны» за коэффициент 2.17.

Экспресс на матчи 12 марта

Ставка 1: обе забьют в матче ЦСКА — «Крылья Советов» за 1.80.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Ростов» — «Пари НН» за 1.97.

Ставка 3: победа «Барселоны» в матче с «Атлетиком» за 2.17.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.97 Х 2.17 = 7.69.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

Быстров: поздравляю «Торпедо» с вылетом в Первую лигу.

Бензема обвинил главного тренера сборной Франции Дешама во лжи.

Сычёв: думаю, в сборной Дзюбы больше не будет, это бессмысленно.

«Барселоне» грозит понижение в классе или ликвидация.