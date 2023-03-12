«Милан» — «Салернитана». Жиру и Леау получают награду за труды

13 марта состоится матч 26-го тура Серии А «Милан» — «Салернитана». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29, а шансы «Салернитаны» оценены в 11.5. Заключить пари на ничью предлагается за 5.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Милан» — «Салернитана» 13 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Салернитана» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.23. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Серии А «Милан» — «Салернитана» (13.03.2023)

Матч 26-го тура Серии А «Милан» — «Салернитана» состоится 13 марта в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток в игре будет дан в 22:45 мск.

«Милан» не отличался стабильностью результатов в первых матчах после возобновления сезона. В итоге подопечные Стефано Пиоли за месяц вылетели из Кубка Италии — уступили «Торино» (0:1), проиграли в матче с «Интером» (0:3) за Суперкубок. Отставание клуба от занимающего первое место «Наполи» составляет 21 очко.

Наставник «Челси» восхитился игрой Мудрика в матче с «Лестером».

Со стабилизацией кадровой ситуации результаты красно-чёрных пошли на поправку. Команда прибавила в обороне — за последние шесть официальных матчей пропустила лишь два мяча — в матче с «Фиорентиной» (1:2). Во многом благодаря эффективной игре в защите «россонери» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм». Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал этот результат так: «Это заслуженный проход, учитывая то, как мы провели две игры. Это награда за наши труды».

«Милан» старается быстро переходить от обороны к атаке, часто используя длинные передачи. При построении позиционных атак активно задействуются фланги, на которых Рафаэл Леау и Исмаэль Беннасер за счёт индивидуального мастерства создают опасные моменты, загружая кроссовые передачи в штрафную площадь.

Подопечные Стефано Пиоли после ЧМ-2022 всё так же активно и очень опасно действуют у штрафной соперников, но Браим Диас, Рафаэл Леау и Оливье Жиру неэффективно распоряжаются голевыми моментами — суммарно забили лишь пять мячей. Возможно, вернувшийся в состав Златан Ибрагимович поможет улучшить ситуацию.

Каррера: «Зенит» в Серии А боролся бы за еврокубки.

«Салернитана» в прошлом сезоне не без доли везения спаслась от понижения в классе. Впрочем, для команды, которая впервые за 22 года поднялась в Серию А, подобный сценарий был ожидаем. Скромный клуб получил ценные уроки и усвоил ошибки. В текущем сезоне «морские коньки» благодаря уверенному старту закрепились в середине таблицы.

После одного из самых крупных поражений в истории Серии А — во встрече с «Аталантой» (2:8) — руководство клуба отправило Давиде Николу в отставку, однако через два дня изменило решение. Впрочем, спустя четыре матча итальянскому специалисту всё же указали на дверь. Поражение в игре с пребывающей в зоне вылета «Вероной» (0:1) стало последней каплей в чаше терпения.

С середины февраля тёмно-красные выступают под управлением Паулу Соузы. «Лацио» омрачил его дебют — клуб проиграл со счётом 0:2, но в следующих матчах с «Монцей» (3:0) и «Сампдорией» (0:0) португальский специалист реабилитировался. Благодаря этому команда оторвалась на семь очков от подвала турнирной таблицы.

Винисиус обвинил арбитров в предвзятости.

«Милан» пребывает в состоянии эмоционального подъёма после выхода в четвертьфинал ЛЧ, однако на фоне голевой засухи у лидеров атаки ожидать результативного сценария не приходится. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Милана» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

Прогноз и ставки на матч 26-го тура Серии А «Милан» — «Салернитана» 13 марта 2023 года

«Милан» превосходит соперника во всех игровых аспектах. Команда Стефано Пиоли на пути к выздоровлению, однако ещё далека от оптимальной игровой формы. «Салернитана» после ротации на тренерском мостике заметно прибавила. Недооценивать гостей не стоит. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Милана» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

Ставка: победа «Милана» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

Кечинов: арбитры странно относятся к «Спартаку».

Зарема Салихова предложила «Спартаку» перейти в чемпионат ОАЭ.

Промес: я и без паспорта уже россиянин.

Бензема обвинил главного тренера сборной Франции Дешама во лжи.