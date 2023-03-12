«Милан» — «Салернитана». Ибрагимович ещё себя проявит

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13 марта 2023 года состоится матч Серии А «Милан» — «Салернитана». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.27. Шансы «Салернитаны» оценены в 11.5. Заключить пари на ничью предлагается за 5.70.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Салернитана» 13 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Милан» — «Салернитана» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Ставки на то, что миланцы одержат победу со счётом 1:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Салернитана» (13.03.2023)

«Салернитана» находится чуть выше зоны понижения после того, как в прошлом матче не смогла обыграть «Сампдорию» со дна турнирной таблицы, а подопечные Паулу Соузы отправляются на «Сан-Сиро», чтобы встретиться с командой «Милан», которая хочет поскорее вернуться к победам.

Этот сезон для «Милана» получается не самым лучшим, поскольку он приложил мало усилий, чтобы защитить свой титул чемпиона Серии А. В последнем туре футболисты уступили «Фиорентине» на выезде, и Тео Эрнандес забил на 95-й минуте, но это не спасло от поражения со счётом 1:2.

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Однако незадолго до этого «Милан» выиграл в четырёх матчах подряд после поражения во встрече с «Интером». Клуб обыграл «Торино», «Тоттенхэм» и «Монцу» со счётом 1:0, а также одержал памятную победу в матче с «Аталантой» со счётом 2:0 в Серии А, чтобы покрепче ухватиться за места в еврокубках.

Тем не менее миланцы остаются на пятом месте из-за меньшей разницы мячей по сравнению с четвёртой «Ромой». Кроме того, «красные дьяволы» отстают на три очка от идущего вторым «Интера».

В середине недели «Милан» снова встретился со «шпорами», и, хотя ничейный результат (0:0) продлил безвыигрышную серию до двух матчей, это означает, что клуб впервые за более чем десять лет вышел в 1/4 финала ЛЧ. В этой игре миланцы чувствовали себя комфортно, так как Рафаэл Леау упустил два явных шанса забить, ударив в створ и не реализовав выход один на один с голкипером Фрейзером Форстером.

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Что касается «Салернитаны», то у неё был отличный шанс в этом сезоне оторваться от тройки команд, находящихся в зоне вылета, но она не сумела обыграть «Сампдорию», находящуюся на 20-м месте. Клуб по-прежнему остаётся на 16-м месте, а от зоны вылета его отделяют семь очков.

В этом сезоне «Салернитана» выиграла только в шести матчах, забила 28 мячей и пропустила 44 гола. Ни одна команда в Серии А, кроме «Кремонезе», не пропустила больше, чем она.

С другой стороны, несмотря на ничейный результат (0:0) в Генуе, подопечные Соузы две недели назад разгромили «Монцу» со счётом 3:0, завершив серию из трёх матчей, в которых они пропустили шесть мячей и не забили ни одного.

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Прогнозируем победу «Милана» и то, что в матче будет забито менее 2.5 мяча. В букмекерской конторе «Фонбет» на этот исход дают коэффициент 3.50. За регистрацию всем дарят фрибет 2000 рублей. Использовать его можно для ставок на любое событие, в том числе на матч Серии А.

Ставка: победа «Милана» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.50.

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