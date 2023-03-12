«Жирона» — «Атлетико». У Гризманна много работы

13 марта 2023 года состоится матч Примеры «Жирона» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы «Жироны» оценены в 3.65. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Жирона» — «Атлетико» 13 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Жирона» — «Атлетико» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.72. Ставки на то, что мадридцы одержат победу со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Атлетико» (13.03.2023)

«Атлетико» Мадрид находится на третьем месте перед визитом на «Мунисипаль де Монтиливи», где «Жирона» будет стремиться вернуться в верхнюю половину турнирной таблицы после того, как в последний раз снова потерпела поражение.

Это очень плохой сезон для «Жироны». Она располагается на 11-м месте и снова находится на расстоянии в пять очков от зоны вылета и в семь очков от топ-6. Совершенно непредсказуемая команда.

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«Жирона» отстаёт от «Мальорки», занимающей 10-е место, всего на одно очко. Болельщики рассчитывают, что их клубу всё-таки удастся подняться гораздо выше и даже претендовать на еврокубки.

«Жирона» продолжает проводить невероятно результативные матчи: только в последних трёх играх клуб забил 10 мячей. Однако в последней встрече он проиграл борющемуся за выживание «Хетафе», уступая 0:3 в первом тайме.

Валентин Кастельянос забил ещё раз, а Мигель Гутьеррес дал болельщикам возможность поверить, что они смогут уйти со стадиона с очком, но игра закончилась поражением 2:3.

«Жирона» незадолго до этого обыграла «Атлетик», что, возможно, стало лучшим и самым важным результатом на выезде, и это произошло вскоре после потрясающей победы со счётом 6:2 в игре с «Альмерией», в которой шесть разных бомбардиров отметились голами.

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Что касается «Атлетико», то его форма значительно изменилась за последние несколько недель, и он подходит к этому матчу, потеряв очки только с мадридским «Реалом» в Примере после ничейного результата со счётом 1:1 на «Сантьяго Бернабеу».

После сенсационной победы в матче с «Севильей» со счётом 6:1 клуб поднялся на третье место и опережает «Реал Сосьедад». Эта победа стала самой крупный в сезоне для клуба, а Мемфис Депай забил два гола — это его первый дубль за мадридцев. Гризманн также забил в тот день, а Карраско забил ещё один гол, после чего Мората сделал дубль.

Прогнозируем победу «Атлетико» на выезде и более 2.5 мяча. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 3.45. Всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 3.45.

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