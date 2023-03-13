«Акрон» — «Локомотив». Дзюба, Пиняев и Глушенков вдохнули новую жизнь

Железнодорожники ещё поборются за Кубок России. У них даже есть шанс отомстить «Спартаку». С такой-то тройкой лидеров!

14 марта состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Акрон» — «Локомотив». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.87. Успех клуба из Тольятти оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив» 14 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч «Акрон» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив» (14.03.2023)

Российский футбол вернулся после зимнего перерыва. На выходных состоялись встречи 19-го тура РПЛ. Настало время Кубка страны, в котором 14 марта пройдёт матч 1/4 финала Пути регионов. На стадионе «Кристалл» в Жигулёвске померяются силами «Акрон» и «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

После неудачного старта сезона «Акрон» набрал довольно неплохой ход. За последние 14 туров в Первой лиге он потерпел поражение только во встрече с «Шинником» (0:1) на выезде. Также команда из Тольятти 10 раз сыграла вничью. Победы она одержала в матчах с «Нефтехимиком» (1:0), «Волгой» из Ульяновска (2:1), «Велесом» (3:0) и «КАМАЗом».

«ПСЖ» планирует купить семь футболистов в летнее трансферное окно/

Ничейных результатов, конечно, многовато. Однако «Акрон» великолепен в Кубке России. Судя по всему, Евгений Калешин решил бросить немалую часть сил на то, чтобы преуспеть в турнире. Сначала его подопечные обыграли «Торпедо» из Владимира (1:0), затем одержали крупную победу в матче с «Пересветом» (5:0).

Далее пошли более сильные соперники, но и с ними у «Акрона» не возникло серьёзных проблем. Он обыграл идущую на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги «Аланию» (1:0), а также уверенно выиграл в матче с «Торпедо» (2:0). Последняя встреча запомнилась сразу несколькими интересными событиями.

Во-первых, с 58-й минуты «Акрон» играл в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Данил Полубояринов. Несмотря на это, команде из Тольятти удалось не пропустить. Во-вторых, один из голов забил приобретённый «Акроном» этой зимой Абу-Саид Эльдарушев. Он очень быстро освоился в новом клубе и добавил остроты в атаке.

Дзюба: для меня неважен статус капитана в «Локомотиве».

«Локомотив», в свою очередь, пережил этой зимой множество изменений. Довольно сильно изменился в положительную сторону состав команды. Также произошла смена главного тренера. Должность занял Михаил Галактионов. Практически сразу это начало приносить плоды.

Красно-зелёные уступили, но неплохо себя показали в матчах со «Спартаком» (2:5 по сумме двух матчей) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Примечательно, что все спорные моменты трактовались в пользу красно-белых. Если бы было иначе, вполне вероятно, счёт и результат были бы совсем другими.

Как бы там ни было, после этого железнодорожники уверенно обыграли на выезде «Ростов» Валерия Карпина в РПЛ (3:1). За счёт этого они поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице. Шансы на сохранение прописки у москвичей заметно увеличились, равно как и моральный дух.

Одним из главных героев встречи с «Ростовом» стал Артём Дзюба. Нападающий оформил хет-трик. Несмотря на отсутствие игровой практики длительный промежуток времени и полный провал в Турции, 34-летний нападающий быстро набрал форму и стал основообразующим футболистом в системе Галактионова.

В последней встрече с «Ахматом» железнодорожникам было тяжело, о чём говорил сам тренер. Пиняев открыл счёт в матче с передачи Глушенкова уже на 11-й минуте. После этого удаление получил Магкеев и команда отыграла до 59-й минуты вдесятером, пока красную карточку не получил ещё один футболист — Ненахов. Несмотря на то что «Локомотив» играл вдевятером, удалось удержать счёт и одержать победу.

Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П2 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 3.15. Железнодорожники очень здорово усилили линию атаки. Дзюба, Глушенков и Пиняев практически моментально адаптировались к требованиям Галактионова и помогли обыграть «Ростов», а затем «Ахмат».

Бышовец: проблема Fan ID — надуманная

Думается, выиграют железнодорожники подобным образом и в предстоящем матче. Любопытно, что у них есть шанс отомстить «Спартаку» — в случае если обе команды доберутся до финала Кубка России. Новый формат турнира нравится далеко не всем, но красно-зелёным он явно на руку.

«Акрон» наверняка постарается дать отпор и навязать борьбу подопечным Галактионова. Не исключено, что на характере ему удастся забить гол-два. Тем не менее у команды из Тольятти гораздо меньше ресурсов. Нет сомнений, что разница в уровне скажется на результате.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив» 14 марта 2023 года

«Акрон» здорово прибавил после неудачного старта сезона. Судя по результатам, мотивации на турнир у подопечных Калешина хоть отбавляй. В то же время клуб из Тольятти ослаблен дисквалификацией важного защитника. «Локомотив», нехило усиливший линию атаки, наверняка этим воспользуется. Благодаря зимнему апгрейду он начал выбираться из чёрной полосы. Скорее всего, железнодорожники одержат результативную победу. У них банально лучше комплектация состава.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 3.15.

Экспресс с коэффициентом 45.5.

Соболев: для меня честь играть в сборной России.

Гендиректор «Шахтёра» раскритиковал ФИФА.

Баженов: Промес — один из лучших игроков в истории «Спартака».

Хесус Медина: ЦСКА может занять место в первой тройке РПЛ.