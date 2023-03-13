«Спартак» — «Урал». Некогда грустить по пустым трибунам

Болельщики перестали посещать матчи даже красно-белых, но не стоит унывать так рано.

14 марта состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Урал». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех гостей оценивается в 4.25. На ничью дают коэффициент 3.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» (14.03.2023)

Пришла пора решающей стадии Кубка России. В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» принимает на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» команду «Урал» в первом полуфинальном матче. Начало игры в 20:00 мск.

Причудливый календарь приготовил сюрприз для болельщиков «Спартака» и «Урала». В марте они проведут три очных встречи. Таким образом их ждёт два матча в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и уже закончилась игра РПЛ. В чемпионате России соперники разошлись вничью (2:2).

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Два пропущенных мяча от команды Виктора Гончаренко подтолкнули Гильермо Абаскаля продолжить поиски идеального сочетания центральных защитников. В игре с «Уралом» 4 марта оборону держали Никита Чернов и Алексис Дуарте. На матч с «Факелом» прогнозировались перемены.

Обострила ситуацию травма, которую получил Чернов. Главный тренер «Спартака» отправил на лавку Дуарте и дал шанс новой связке: Георгий Джикия и Павел Маслов.

Стоит сразу сказать, что результат эксперимента оказался крайне неудачным. Не самая креативная линия нападения «Факела» несколько раз разрывала в клочья оборону красно-белых. Сочетание центральных защитников предсказуемо привело к двум пропущенным мячам.

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Тем не менее атакующий потенциал подопечных испанского наставника пока позволяет нивелировать грубые ляпы обороны. Набравший отличные физические кондиции Квинси Промес, мотивированный Соболев и настырный Мартинс организовали три мяча и принесли «Спартаку» «валидольную» победу со счётом 3:2.

Наверняка внимательно изучил игру красно-белых с «Факелом» Виктор Гончаренко. Он умеет подмечать слабые места в защитных порядках соперника и наносить по ним удары. Достаточно вспомнить последний очный матч в Москве, когда «шмели» забили два гола, вырвав ничейный результат.

В минувшем туре РПЛ «Урал» продолжил выездную серию из встреч с забитыми мячами. На этот раз пострадало «Торпедо». В присутствии мизерной зрительской аудитории точный удар записал в актив хавбек из Нидерландов Рай Влут и екатеринбуржцы выиграли со счётом 1:0.

«Спартак» и «Урал» провели 36 личных матчей. Пока преимущество на стороне красно-белых. Они обыграли гостей в 20 встречах. Подопечные Гончаренко одержали девять побед, а оставшиеся семь игр завершились ничейным результатом. Разница забитых мячей 70:34 в пользу клуба из Москвы.

От встречи «Спартака» с «Уралом» болельщики вправе ожидать яркой и результативной игры. Соперники придерживаются атакующей тактической схемы, а трибуны дополнительно мотивируют футболистов. Рекомендуем обратить внимание на ставку тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.11.

Пугает только ситуация с посещаемостью матчей. Последнюю игру «Спартака» с «Факелом» в Москве посетило чуть больше 5000 человек. На встречу «Урала» и «Торпедо» вообще пришло 207 зрителей. Зарема Салихова высказалась по этому поводу, предложив назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат. По её словам, там русских больше, чем на трибунах в матчах РПЛ.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года

Первая очная встреча «Спартака» и «Урала» в 2023 году наглядно продемонстрировала, какой сценарий стоит ожидать от матчей за Кубок России. Команды будут искать удачу в атаке, а не выстраивать мощные оборонительные редуты. Нашу версию подтверждает история личных встреч в Москве — в трёх из четырёх последних матчей клубы обменялись забитыми мячами и болельщики увидели минимум три гола.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 45.5.

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