«Ман Сити» — «Лейпциг». Гвардиоле всегда сложно в Лиге чемпионов

14 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Начало игры – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Лейпцига» оцениваются аналитиками в 8.00. Ничья доступна за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» 14 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.26, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.58. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.06, а гол «Лейпцига» оценивается в 1.70. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.87. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» (14.03.2023)

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» встретятся 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. И в этом противостоянии ещё ничего не решено: в первой игре команды сыграли вничью 1:1.

Подопечные Пепа Гвардиолы доминировали в первом матче три недели назад, владея мячом 62% времени и нанеся 12 ударов по воротам соперника. Но «Манчестер Сити» не удержал концентрацию после того, как Рияд Марез открыл счёт. «Горожане» упустили Йошко Гвардиола, позволив хорвату сравнять счёт. В итоге 1:1 — всё решится в Англии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити» за время, прошедшее с первой встречи, одержал четыре победы подряд, обеспечив себе место в четвертьфинале Кубка Англии и продолжая чемпионскую гонку в АПЛ с «Арсеналом». Причём в этих встречах команда Гвардиолы пропустила всего один мяч, забив 10. Подопечные Пепа не проигрывают на протяжении восьми матчей во всех соревнованиях, а в последних 12 играх «Манчестер Сити» проиграл всего один раз.

«Лейпциг» за прошедшее время провёл три матча и взял шесть очков из девяти возможных. Команда Марко Розе идёт третьей в Бундеслиге, отставая на семь баллов от лидера — «Баварии». «Лейпциг» проиграл всего 2 из последних 24 матчей во всех турнирах, но оба эти поражения пришлись на последние шесть игр. В Лиге чемпионов у немецкого клуба пять матчей без поражений: четыре победы и одна ничья.

В прошлом сезоне эти команды уже играли в плей-офф Лиги чемпионов, команда Гвардиолы одержала суммарную победу со счётом 7:5. В Англии «Сити» разгромил «Лейпциг» со счётом 6:3, а в Германии хозяева выиграли 2:1.

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Нужно отметить, что у «Лейпцига» есть проблемы с травмами: Марко Розе недосчитается Кристофера Нкунку, Абду Диалло, Петера Гулачи и Ксавера Шлагера.

Несмотря на то что «Сити» — явный фаворит, да ещё и играет дома, мы помним, как непросто складываются у англичан отношения с Лигой чемпионов. Вполне возможно, что «Лейпциг» сможет как минимум закрутить интригу в этом противостоянии. Рискнём и поставим на ничью в основное время. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 5.10. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: ничья за 5.10.

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