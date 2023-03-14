«Мидлсбро» — «Сток Сити». Майкл Кэррик хочет в АПЛ!

14 марта состоится матч Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Сток Сити». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценивается аналитиками коэффициентом 5.00. Поставить на ничью предлагают за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Сток Сити» 14 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Мидлсбро» — «Сток Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Сток Сити» (14.03.2023)

«Сток Сити» подходит к этому матчу в прекрасном настроении: они одержали две великолепные победы. Но смогут ли они удержать такую форму в игре с «Мидлсбро»?

«Гончары» поднялись на 14-е место в Чемпионшипе после двух отличных матчей для себя. Сначала «Сток Сити» разгромил «Сандерленд» со счётом 5:1 — это был лучший матч команды в сезоне. Затем последовала победа над «Блэкберном» 3:2. Правда, здесь «Сток» чуть было не упустил победу: команда вела со счётом 3:0, но пропустила дважды и пережила не самые приятные последние минуты. Эти победы помогли «гончарам» немного отдалиться от опасной зоны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но сохранить победный настрой «гончарам» будет непросто, ведь «Мидлсбро» тоже находится в невероятной форме. Сейчас команда Майкла Кэррика занимает третье место в таблице, сократив отставание от идущего вторым «Шеффилд Юнайтед» всего до четырёх очков.

Майкл Кэррик всего за четыре месяца вывел «Мидлсбро» на третье место, хотя принял команду в зоне вылета. Подопечные Кэррика сейчас находятся на восемь очков выше в турнирной таблице относительно «Норвича», занимающего седьмое место. Таким образом, у «Боро» есть неплохой запас в борьбе за место в плей-офф. Но сейчас Кэррик и компания вполне вправе мечтать и о большем.

В этом сезоне «Мидлсбро» выиграл 19 матчей и проиграл 11, забив 64 гола. По забитым мячам они уступают только лидирующему с большим отрывом «Бёрнли». «Сток Сити» сейчас на подъёме, но «Мидлсбро» слишком хорош для них. Поставим на победу «Боро» и ТБ 2.5 гола. Обе команды довольно результативны. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.65. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Мидлсбро» и ТБ 2.5 за 2.65.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

«Газпром» станет спонсором чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Полузащитник «Спартака» Умяров пропустит три месяца после операции.

Агент: Сердар Азмун примет участие в товарищеском матче со сборной России.