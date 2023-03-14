«Реал» — «Ливерпуль». Никаких иллюзий для Клоппа и компании

15 февраля состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.30. Успех англичан оценен экспертами в 2.75. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года

Букмекер «Фонбет» уверен, что матч «Реал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52. Ставки на ничью со счётом 1:1 принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 8.00. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (15.03.2023)

«Ливерпуль» отправляется в Мадрид с невероятно трудной задачей: чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, мерсисайдцам нужно отыграть 2:5 в домашнм матче у мадридского «Реала».

В первом матче три недели назад команда Юргена Клоппа вела со счётом 2:0 после 15 минут игры, но затем всё перевернулось и превратилось в настоящий кошмар для «Ливерпуля».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Будем честны, «Реал» уже одной ногой в четвертьфинале. Команда не только выиграла все четыре последних домашних матча Лиги чемпионов, но и уступила только в одном из девяти предыдущих матчей в этом турнире.

Подопечные Карло Анчелотти подходят к ответному матчу, одержав уверенную победу над «Эспаньолом» в чемпионате Испании. Да, этот успех не приблизил их к чемпионству, но, по крайней мере, поднял настроение после серии не самых удачных матчей.

Что до «Ливерпуля», то в прошедшем туре АПЛ они потерпели шокирующее поражение от «Борнмута» со счётом 0:1 и остались на шестом месте в турнирной таблице — в шести очках от топ-4. Но стоит помнить, что шестью днями ранее «Ливерпуль» разгромил «МЮ» 7:0, продемонстрировав свою атакующую мощь. Мерсисайдцы проиграли только один из девяти последних выездных матчей в Лиге чемпионов, забивая в каждом случае.

«Реал» имеет серию из семи матчей без поражений с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, причём испанцы выиграли шесть из этих семи встреч. Кроме того, в трёх из последних шести побед над красными «Реал» забивал минимум трижды.

У «Ливерпуля» нет выбора, кроме как идти в атаку и пытаться забивать. Это идеальный сценарий для «Реала». Хитрый лис Карло Анчелотти не даст соперникам ни единого шанса. Поставим на победу испанцев. Сделать ставку можно в букмекерской конторе «Фонбет», которая дарит фрибет 2000 рублей всем, кто пройдёт регистрацию.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.30.

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