«Ференцварош» — «Байер». Черчесова зря недооценивают

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех венгров оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» 16 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ференцварош» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» (16.03.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 16 марта состоится восемь ответных встреч 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште местный «Ференцварош» примет «Байер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче «Ференцварош» потерпел поражение со счётом 0:2, но стоит отметить, что он смотрелся отнюдь не безвольно. Подопечные Станислава Черчесова компактно оборонялись. Уступая в один мяч, они имели отличную возможность сравнять счёт. Пропусти тогда «Байер», и встреча могла бы пойти совсем по другому сценарию.

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Речь идёт о созданном «фроди» на 26-й минуте моменте. Соорудили его два полузащитника — Балинт Вечей и Кристоффер Закариассен. Венгр вырезал очень красивую, а главное, точную передачу на норвежца, тот классно открылся и перебросил голкипера соперника Лукаша Градецки. Мяч предательски угодил в перекладину.

И это всё при том, что «зелёные орлы» выступали на выезде. В гостях они в этом сезоне неоднократно проваливались. Самый наглядный пример — вылет из Кубка Венгрии. У подопечных Черчесова настолько плохи дела с выездными матчами, что они проиграли команде третьего по силе дивизиона страны и покинули турнир.

Поддержка болельщиков и домашние стены делают «Ференцварош» куда более опасным соперником. Трудно забыть, как в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы он обыграл действующего чемпиона Турции — «Трабзонспор» (3:2). С 16-й минуты «фроди» играли в меньшинстве. И вдесятером им удалось забить два мяча.

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У «зелёных орлов» меньше резервов, чем у «Байера». Однако в неуступчивости и силе характера им трудно найти равных. При Черчесове у «фроди» появились очень острые контратаки и заметно выросла результативность. За 40 матчей во всех официальных турнирах они забили 75 мячей. В грядущем матче «фармацевтов» точно не ждёт лёгкая прогулка.

Впрочем, «Байер» сейчас на подъёме. Хаби Алонсо очень быстро навёл в клубе порядок. Благодаря стараниям испанского специалиста «львы» преодолели затяжной кризисный период и поднялись из нижней части турнирной таблицы немецкой Бундеслиги на девятую строчку.

В последних 12 турах в немецкой Бундеслиге команда из Леверкузена потерпела всего лишь три поражения. Также она один раз сыграла вничью. За этот отрезок времени они забили целых 27 мячей. В трёх из них принял непосредственное участие Сердар Азмун.

В игре бывшего нападающего «Зенита» отчётливо прослеживается прогресс. Алонсо доверился ему и получил соответствующую отдачу. Теперь у «Байера» очень хорошая глубина состава, а также присутствует здоровая конкуренция. Тот же Азмун борется за место в основе с Адамом Гложеком, который стал основообразующим футболистом при испанском тренере.

Единственным минусом нынешних «львов» является нехватка надёжности в обороне. В 34 турах во всех официальных турнирах они пропустили целых 56 голов. При Алонсо защита стала надёжнее, чем при предыдущем наставнике. Однако не все недочёты ещё устранены. В матче последнего тура чемпионата Германии с не самым сильным «Вердером» (3:2) «фармацевты» пропустили два мяча.

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Вероятнее всего, «Байер» снова одержит победу и добудет путёвку в следующую стадию турнира. Однако не стоит забывать и о том, что его называют «Неверкузен» из-за банального невезения. Не исключено, что удача может отвернуться от него и в этот раз.

Поэтому списывать со счетов подопечных Черчесова, на наш взгляд, не стоит. Возможно, им удастся зацепиться за результативную ничью или даже довести дело до дополнительного времени и серии пенальти. На домашнем стадионе клуб потерпел в этом сезоне только три поражения — два в Лиге чемпионов и одно в чемпионате Венгрии.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» 16 марта 2023 года

В первом матче «Ференцварош» уступил, но, «фроди» на выезде и дома — это две разные команды. «Зелёные орлы» уже не раз доказывали, что недооценивать их нельзя. У подопечных Черчесова полный порядок с результативностью. Они наверняка создадут проблемы «Байеру». В то же время «львы» сейчас на подъёме и регулярно много забивают. Встреча обещает получиться насыщенной и голевой. Предлагаем проверить «обе забьют» и верх по голам.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

Клопп: даже если шанс пройти «Реал» всего 1%, мы должны пытаться.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов» с коэффициентом 3.04.

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Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Рома» с коэффициентом 3.25.