«Ференцварош» — «Байер». Черчесов завершит еврокубковый поход

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех венгров оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» 16 марта 2023 года
Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Ференцварош» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей за регистрацию.
Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» (16.03.2023)
«Байер» выиграл у венгров 2:0 в первом матче и уже считается одним из претендентов на победу в Лиге Европы. Но у Станислава Черчесова ещё есть возможность поставить подножку команде Хаби Алонсо в ответной игре на своё поле.
Матч в четверг станет четвёртой встречей между «Ференцварошем» и «Байером» с 2021 года. Трижды команды встречались в Лиге Европы: дважды победили немцы, один раз — венгры, причём команды выигрывали только на своих стадионах.
«Ференцварош» подходит к матчу после двух поражений подряд. После поражения от «Байера» неделю назад подопечные Черчесова проиграли в чемпионате Венгрии «Академии Пушкаша» — 1:2. До этой неудачной серии «Ференцварош» выдал 11 матчей без поражений. «Байер» сейчас играет в хороший футбол и не проигрывает уже пять матчей, более того, выиграл последние три. В выходные «Байер» победил бременский «Вердер» — 3:2.
Хаби Алонсо, вероятно, придётся обойтись без одного из своих ключевых атакующих игроков — Патрика Шика. Правда, в этом сезоне чех забил всего четыре гола. Под вопросом появление на поле Карима Беллараби. Станислав Черчесов не сможет рассчитывать на травмированного полузащитника Мухамеда Бешича.
В первом матче «Байер» выиграл 2:0, но на выезде немцам будет тяжелее. С другой стороны, ситуация заставит венгров идти вперёд, что и нужно здорово играющему на контратаках «Байеру». Поставим на победу леверкузенцев. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.00. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.
Ставка: победа «Байера» за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 12.18.
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