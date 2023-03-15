«Арсенал» — «Спортинг». Артета идёт за 101-й

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Спортинг». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.37. Успех португальцев оценивается аналитиками коэффициентом 8.90. Поставить на ничью предлагают за 5.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг» 16 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» – «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг» (16.03.2023)

В ближайший четверг во втором по значимости европейском клубном турнире определятся четвертьфиналисты. В некоторых парах до сих пор ни одна из команд не имеет преимущества в счёте. «Арсенал» один из них, и 16 марта на стадионе «Эмирейтс» он примет лиссабонский «Спортинг». Стартовый свисток в матче прозвучит в 23:00 мск.

«Арсенал» прекрасно справился с лёгким кризисом в начале февраля, когда команда не могла выиграть на протяжении четырёх матчей подряд. Сейчас «канониры» снова в отличной форме, что и отображают результаты. В шести предыдущих встречах они не смогли выиграть всего раз, сыграв вничью со «Спортингом» в Лиссабоне (2:2).

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Стоит отметить, что в Португалии Микель Артета не стал задействовать полную основу, оставив на скамейке в том числе основного вратаря и ведущего защитника. На качестве в обороне ротация в целом сказалась, однако нападение полностью компенсировало ошибки. Лондонцы ни в чём не уступали мотивированному сопернику, а счёт в итоге по игре.

Дома ни о какой ротации речь не идёт. Преимущества у «Арсенала» нет, а пренебрегать еврокубком никто в команде не хочет. Впрочем, ближайший календарь позволяет лидеру АПЛ без ущерба для чемпионской гонки вести борьбу во всех турнирах. Совсем скоро пауза на матчи сборных, и до неё впереди лишь игра с «Кристал Пэлас».

В выходные «канониры» эффектно обыграли «Фулхэм» в дерби, забив в его ворота три безответных мяча ещё в первом тайме (3:0). Этот матч стал четвёртым подряд, когда атака хозяев забила минимум два гола. Хет-триком передач отметился Леандро Троссард, а ещё впервые после травмы сыграл Габриэл Жезус. Кроме того, эта победа стала для Микеля Артеты 100-й за карьеру во главе лондонского «Арсенала».

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«Спортингу» точно придётся приложить гораздо больше усилий для победы, чем неделю назад. И дело не только в гостевом статусе игры. Подопечные Рубена Аморима показывают неплохие результаты и тоже не проигрывают в семи встречах подряд. Тем не менее стабильности им по-прежнему не хватает.

В нынешнем сезоне «львы» так или иначе оступались со всеми значимыми соперниками – трижды проигрывали в матчах с «Порту», дважды с «Марселем», а также уступили «Айнтрахту». Примечательно, что в каждой из этих игр лиссабонцев подводила оборона, пропускавшая минимум два мяча.

Впрочем, в «Спортинге» хорошо понимают, что за счёт обороны выиграть в матче с «Арсеналом» не получится. Гостям придётся идти вперёд и стараться поддерживать предлагаемый фаворитом темп. Однако на выезде в Лиге Европы эта команда выступает слабо – всего две победы в шести играх со скромными «Мидтьюлланном» и «Русенборгом».

Если «Спортинг» будет ввязываться в игру на встречных курсах, то может снова поплатиться. Он пропускал по три и четыре мяча даже в матчах с «Истанбулом» и ЛАСКом. В этом сезоне в Лиге чемпионов «львы» пропустили больше всех в группе – девять мячей и пять из них на чужом поле. Эксперты до такой степени не верят в успех «Спортинга», что даже на его гол дают привлекательный коэффициент.

Конечно, с «Арсеналом» на «Эмирейтс» гостям будет сложно справиться. Перед паузой на матчи сборных «канониры» не станут экономить силы или выходить в экспериментальном составе, поэтому своего в итоге добьются. И всё же отступать португальцам некуда, они должны напрягать оборону хозяев. Шансы забить будут, необходимо ими лишь воспользоваться. Таким образом, ставка на победу «Арсенала» и «обе забьют» с коэффициентом 3.10 выглядит слишком хорошо, чтобы её игнорировать.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг» 16 марта 2023 года

«Арсенал» не смог выиграть в столице Португалии в первом матче со «Спортингом», но всё равно был ближе к успеху. Команда Микеля Артеты даже не в самом оптимальном сочетании вырвала результативную ничью и теперь спокойно может решить все вопросы дома. Нет сомнений, что «канониры» отнесутся к этой игре со всей серьёзностью. В английском чемпионате у них комфортный отрыв в пять очков, и ближайший календарь не давит статусом соперников. У «Спортинга» будут возможности забить гол, но не более того.

Ставка: победа «Арсенала» и «обе забьют» за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

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