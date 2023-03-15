«Бетис» — «МЮ». Домашнего преимущества тен Хагу хватит

Небольшой спад есть, но это не поможет испанцам.

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.98. Успех испанцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бетис» — «МЮ» 16 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» (16.03.2023)

«МЮ» победил на своём поле со счётом 4:1, поэтому команда Эрика тен Хага едет в гости к «Бетису» с полной уверенностью в проходе в четвертьфинал Лиги Европы.

В первой игре манкунианцы доминировали весь матч, нанеся 25 ударов по воротам (13 в створ) и львиную долю времени владея мячом. Теперь шансы «Бетиса» сугубо теоретические.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это поражение стало для андалусийцев единственным в шести последних матчах. И севильцы от него не до конца оправились: в минувшие выходные «Бетис» потерял очки в игре с «Вильярреалом» (1:1). Теперь команда идёт пятой в Примере, отставая от места в зоне Лиги чемпионов на три очка. «Бетис» избежал поражений в семи из восьми последних домашних матчей Лиги Европы, но не проиграть — это одно, а отыграть дефицит в три гола — совсем другое. Даже несмотря на спад в игре «МЮ».

Манкунианцы в воскресенье сыграли безголевую ничью с «Саутгемптоном», правда, большую часть матча команда тен Хага играла в меньшинстве. Каземиро получил красную карточку в первом тайме.

«МЮ» проиграл только одну из последних 14 встреч, победив при этом 10 раз. В целом подопечные Эрика тен Хага проиграли только 2 из 25 предыдущих матчей, а в Лиге Европы беспроигрышная серия составляет восемь матчей. Конечно, английский клуб — один из главных претендентов на трофей.

«Бетису» нечего терять, команда Мануэля Пеллегрини постарается навязать борьбу, но гандикап слишком велик. Думаем, что это будет интересный поединок с большим количеством голов. Поставим на результативную ничью. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 4.20. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: результативная ничья за 4.20.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

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