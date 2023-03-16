«Авангард» — «Металлург», первый матч. Кравец приручил фортуну

Первую серию «ястребы» выиграли не без помощи удачи. Как будет в полуфинале?

17 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.97. Победа магнитогорцев по итогам 60 минут оценивается в 3.28.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 17 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — «Металлург» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.76. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.15.

https://www.championat.com/hockey/_superleague/tournament/5255/match/1075867/#preview

Анализ и прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» (17.03.2023)

В яркой борьбе пролетел первый раунд плей-офф Кубка Гагарина и вот уже следующая остановка — полуфиналы конференций. 17 марта на ледовой площадке «Джи-Драйв-Арена» скрестят клюшки хоккеисты «Авангарда» и «Металлурга». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 16:30 мск.

«Авангард» пробился в полуфинал, сломив за пять матчей сопротивление «Сибири». Хотя серия и получилась скоротечной, но вместила в себя огромное количество ярких событий. Команды придерживались диаметрально противоположных тактических схем, что сделало их встречи непредсказуемыми.

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«Сибирь» старалась навязать клубу из Омска неторопливый хоккей, с силовой борьбой на каждом участке площадки. Подопечные Михаила Кравца всячески стремились избежать защитных ловушек и действовать в привычном атакующем стиле.

План главного тренера «Сибири» Мартемьянова сработал только в стартовой игре серии. «Авангард» позволил затянуть себя в плотный хоккей, и предсказуемо уступил в овертайме со счётом 1:2. Больше таких грубых ошибок тренерский штаб «ястребов» не совершил.

Ключевой эпизод серии произошёл в третьем матче, в Новосибирске. «Снеговики» ярко стартовали и единственный раз за пять встреч открыли счёт. Они действовали жёстко и на кураже, поэтому были близки к победе. Однако удача оказалась на стороне клуба из Омска — «Сибирь» нахваталась необоснованных удалений и позволила «Авангарду» вырвать победу со счётом 4:3.

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Стоит особо отметить фантастическую реализацию «Авангардом» опасных моментов. За третий и четвёртый матчи серии «ястребы» нанесли по воротам «Сибири» всего 27 бросков, но забросили восемь шайб. Вот это меткость!

В свою очередь «Металлург» семь игр провёл с «Автомобилистом». Хоккеисты обоих клубов действовали с ошибками и затем героически их исправляли. Достаточно сказать, что в седьмой встрече «лисы» отыгрались со счёта 1:3. В овертайме победную точку поставил Голдобин.

Несмотря на победу в серии, к действиям подопечных Ильи Воробьёва накопилось много претензий. Надёжная защита позволила сопернику хозяйничать на пятачке. Следствием необъяснимых провалов в обороне стали 12 пропущенных шайб за три последние встречи.

«Авангард» и «Металлург» провели 67 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у омичей 36 побед, а магнитогорцы записали в актив 31 выигранный матч. Разница заброшенных шайб 196:175 в пользу «ястребов».

У «Авангарда» будет огромное преимущество в физических кондициях. Команда отдыхала практически неделю, а «лисы» выложились на 100% в седьмой игре серии с «Автомобилистом». Для обладающего не слишком длинной скамейкой запасных Михаила Кравца важно иметь на льду свежих лидеров.

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Судя по результатам очных игр в Омске, зрителям стоит рассчитывать на результативный матч. В пяти последних встречах соперники на двоих забросили минимум шесть шайб. Перспективно смотрится ставка на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.35.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 17 марта 2023 года

Команды относятся к числу приверженцев атакующих тактических схем. Весьма вероятно, что серия пройдёт с высокой результативностью. Лидеры «Авангарда» и «Металлурга» в отличной форме, и побалуют болельщиков минимум шестью заброшенными шайбами.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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