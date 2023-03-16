«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл». Эдди Хау хочет играть в Лиге чемпионов

17 марта состоится матч 28-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «лесников» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» 17 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» (17.03.2023)

В Англии футбольный сезон постепенно приближается к завершению. На 17 марта запланирована встреча, которая откроет программу 28-го тура АПЛ. На стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме померяются силами местный «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Этой зимой «Ноттингем» укрепил состав рядом новичков. За счёт этого, и не только, он выдал очень хороший отрезок и покинул зону вылета. Подопечные Стивена Купера не проигрывали на протяжении пяти туров кряду в АПЛ. Также они добрались до полуфинала Кубка лиги Англии. Дальше не пустил «Манчестер Юнайтед» (0:3 и 0:2).

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Вероятно, именно сокрушительные неудачи в Кубке Англии выбили «Ноттингем Форест» из колеи. Хотя возможно и то, что и адаптация новобранцев началась с запозданием и наложила отпечаток на результаты. Так или иначе, в последующих пяти турах в чемпионате Англии красные не одержали ни одной победы.

Вничью «Ноттингем» сыграл с «Манчестер Сити» (1:1) и «Эвертоном» (2:2). Поражения потерпел в матчах с «Фулхэмом» (0:2), «Вест Хэмом» (0:4) и «Тоттенхэмом» (1:3). Наиболее интересен матч с «Манчестер Сити», потому как его результат совсем не закономерен.

«Горожане» не реализовали огромное количество моментов. Из 23 ударов лишь шесть пришлись в створ. Неоднократно мяч пролетал в нескольких сантиметрах от штанги. Кроме того, по одному выходу «один на один» испортили Эрлинг Холанд и Фил Фоден. Был и эпизод с попаданием в перекладину.

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В общем, «лесникам» очень сильно повезло. За весь матч они нанесли только один удар в створ, который закончился взятием ворот. Хотя также стоит отдать должное Кейлору Навасу. 36-летний костариканский голкипер совершил пять сейвов. Несколько раз он по-настоящему выручил свою новую команду.

«Ньюкасл» тоже не очень уверенно смотрится на последнем отрезке сезона. Он уступил в финале Кубка лиги Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2), а также вылетел из Кубка Англии, сенсационно проиграв в первом же матче с «Шеффилд Уэнсдей» (1:2). До кучи «сороки» потеряли много очков и спустились на пятое место в турнирной таблице АПЛ.

В то же время подопечные Эдди Хау потерпели поражения лишь в трёх матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии. Столько же у лидирующего «Арсенала». Меньше нет ни у кого. Причём одной из неудач — во встрече с «Ливерпулем» (0:2) — есть простое объяснение. На 22-й минуте получил красную карточку основной голкипер «сорок» Ник Поуп.

Клуб из Ноттингема даже в меньшинстве показал классный футбол и создал ряд потенциально голевых моментов. Однако отыграться ему так и не удалось. С этим связана главная проблема «сорок». Всё дело в большом количестве ничейных результатов. За 25 туров их накопилось аж 11 штук.

Причина ничьих кроется в невысокой результативности подопечных Хау. За этот период времени они забили только 37 голов — меньше всех среди топ-9. 11 из них записал на свой счёт Мигель Альмирон. Нападающим есть за что предъявить, ведь полузащитник является лучшим бомбардиром команды.

В то же время и пропустил «Ньюкасл» за 25 туров всего лишь 18 мячей — меньше всех. Скорее всего, в предстоящем матче он одержит нерезультативную победу. П2 + ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. В матче последнего тура АПЛ «сороки» уверенно обыграли прогрессирующий под руководством Хулена Лопетеги «Вулверхэмптон» (2:1).

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Таким образом, клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн сократил отставание от располагающегося на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэма» до четырёх очков. Дополнительной мотивации ему искать не нужно. Расстояние немаленькое, но у «сорок» есть ещё два матча в запасе. В случае побед в обоих они потеснят «шпор» из зоны Лиги чемпионов.

В недавнем интервью главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отметил, что для его команды закончить сезон в первой четвёрке — это всё равно что выиграть Премьер-лигу. Итальянец подчеркнул, что в гонке участвует много команд. Однако «Ньюкасл» стоит особняком. Он является главным конкурентом, и пора это обозначить.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» 17 марта 2023 года

«Ноттингем Форест» на последнем отрезке сезона совсем расклеился. Ни одной победы за последние пять туров говорят сами за себя. В последней очной встрече красные уступили со счётом 0:2. Вряд ли домашний стадион поможет им избежать неудачи в этот раз. У «Ньюкасла» гораздо лучше результаты на дистанции, а также есть дополнительная мотивация в виде борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Да, у «сорок» имеются некоторые проблемы атакующего плана. Зато у них самая надёжная защита в АПЛ. На наш взгляд, наилучшим вариантом для ставки выглядит нерезультативная победа гостей.

Ставка: победа «Ньюкасла» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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