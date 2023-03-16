ЦСКА — «Локомотив», первый матч. Фёдоров устал после Разина

17 марта состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех ярославцев оценён экспертами в 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» 17 марта 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.26, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.64. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (17.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 17 марта запланированы две встречи 1/4 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим первой игре между ЦСКА и «Локомотивом». Встреча пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Никитин постарается вернуть долг за прошлый плей-офф.

И снова встреча старых знакомых, ведь год назад соперники также встретились в 1/4 финала Кубка Гагарина. Тогда Сергей Фёдоров в четырёх матчах обыграл Игоря Никитина. Однако тогда «Локомотив» был недостаточно хорош, а молодые игроки оказались не готовы к такому испытанию. Зато опытный состав армейцев был всерьёз настроен.

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Пусть и «Локомотив» дважды создал проблемы, но всё-таки проиграл (3:4 ОТ и 2:3 ОТ). В этом сезоне Игорь Никитин собрал весьма конкурентную команду, лучшую в лиге по игре в обороне. Клуб пропустил всего 122 шайбы в регулярном сезоне. Так что ЦСКА будет куда сложнее в этот раз.

Плюс красно-синие в 1/8 финала Кубка Гагарина не без труда прошли «Северсталь». В седьмом матче армейцы дома обыграли «сталеваров» (5:3). Сергей Фёдоров в послематчевом интервью сказал, что его команда одержала победу на тоненького, ведь перед стартом третьего периода счёт был равный 2:2, но дальше сыграли класс и опыт хозяев льда.

Серия затянулась, но действующий обладатель Кубка Гагарина продолжает свой путь к защите титула. Игровой тонус у команды присутствует. «Локомотив» же в первом раунде практически без проблем обыграл «Витязь» 4-1 в серии, без какого либо сопротивления, на классе.

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Впереди соперник совершенно другого уровня. При этом в регулярном чемпионате команды не смогли выделить фаворита в шести матчах. У обеих команд по три победы. Однако у армейцев лишь одна в основное время, и то с большим трудом (3:2), в двух остальных случаях клуб выигрывал в овертайме.

«Локомотив» играет очень сдержанно, системно. В прошлом году у железнодорожников были проблемы с нападением, но в текущем сезоне они ушли на второй план. За пять игр плей-офф клуб забросил 16 шайб и 164 гола забил в регулярке. Былого преимущества у москвичей перед ярославцами уже нет. Потому ждём весьма равный хоккей в этой серии.

Однако «Локомотив» не играл с 9 марта, времени на подготовку было уйма, но что с игровым тонусом? У хозяев с этим порядок, но мы бы не ждали их весомого преимущества. Игорь Никитин с огромным опытом, знает, как играть с таким соперником, плюс вся команда мотивирована на победу

Это будет движущей силой, поэтому даже дома ЦСКА будет непросто, мы бы попробовали взять ставку на то, что «Локомотив» не проиграет в первой игре серии за 1.72. У гостей нет проблем, состав в отличной форме. Красно-синие же натерпелись от «Северстали», успеют ли восстановиться? Затяжные серии отнимают много сил и эмоций.

Если «Локомотив» явно прибавил в игровом компоненте за год и выглядит отменно, то ЦСКА после первого раунда уже не кажется такой грозной силой, хотя и звёзд в составе хватает, но, как многие уже поняли, это далеко не показатель. Потому сейчас проверим вариант ставки на гостей, кажется, пришло их время.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 17 марта 2023 года

У Ярославцев отличная команда с хорошим нападением и защитой. В первом раунде Игорь Никитин без проблем прошёл «Витязь», чем сэкономил силы. ЦСКА не без труда прошёл «Северсталь» за семь встреч. Железнодорожники мотивированы вернуть долг за прошлый плей-офф. Попробуем ставку на то, что гости не проиграют.

Ставка: «Локомотив» не проиграет в основное время за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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