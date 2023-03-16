«Арсенал» — «Спортинг». Непростой успех Артеты

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Спортинг». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.37. Успех португальцев оценивается аналитиками коэффициентом 8.90. Поставить на ничью предлагают за 5.60.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг» 16 марта 2023 года
Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Арсенал» – «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг» (16.03.2023)
«Арсенал» примет «Спортинг» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Хозяева лидируют в АПЛ, а гости пока идут только четвёртыми в португальской Примейре.
«Арсенал» в минувшие выходные одержал уверенную победу над «Фулхэмом». Уже к перерыву «канониры» забили три гола, а во втором тайме спокойно сыграли по счёту. Теперь у «Арсенала» беспроигрышная серия из шести игр, в пяти из них лондонцы победили. При этом единственный матч, который англичанам не удалось выиграть, был как раз со «Спортингом» на выезде (2:2).
«Арсенал» не проиграл шесть из семи последних матчей Лиги Европы. Они выиграли три последних домашних матча Лиги Европы, не пропустив ни одного мяча. Вообще, сухая серия «канониров» на своём стадионе в Лиге Европы насчитывает уже четыре матча.
«Спортинг» отправляется в Лондон после победы над «Боавиштой» со счётом 3:0. Команда была не так хороша на старте сезона, но сейчас набрала ход и не проигрывает уже семь матчей.
«Спортинг» не проиграл четыре из пяти последних игр в Лиге Европы. Но на выезде всё не так хорошо. Они уступили в трёх из пяти последних гостевых встреч в Лиге Европы, лишь дважды сумев оставить ворота на замке.
«Арсенал» бьётся за чемпионство в АПЛ, поэтому Микель Артета может сделать некоторые изменения в стартовом составе, как это было в первом матче. Но вряд ли это поможет «Спортингу». На своём поле португальцы смогли добиться ничьей, но в Лондоне им вряд ли удастся совершить сенсацию. Поставим на победу «Арсенала». В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 1.37 на этот исход, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.
Ставка: победа «Арсенала» за 1.37.
Экспресс с коэффициентом 12.00.
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