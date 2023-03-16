«Арсенал» — «Спортинг». Непростой успех Артеты

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Спортинг». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.37. Успех португальцев оценивается аналитиками коэффициентом 8.90. Поставить на ничью предлагают за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг» 16 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Арсенал» – «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг» (16.03.2023)

«Арсенал» примет «Спортинг» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Хозяева лидируют в АПЛ, а гости пока идут только четвёртыми в португальской Примейре.

«Арсенал» в минувшие выходные одержал уверенную победу над «Фулхэмом». Уже к перерыву «канониры» забили три гола, а во втором тайме спокойно сыграли по счёту. Теперь у «Арсенала» беспроигрышная серия из шести игр, в пяти из них лондонцы победили. При этом единственный матч, который англичанам не удалось выиграть, был как раз со «Спортингом» на выезде (2:2).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» не проиграл шесть из семи последних матчей Лиги Европы. Они выиграли три последних домашних матча Лиги Европы, не пропустив ни одного мяча. Вообще, сухая серия «канониров» на своём стадионе в Лиге Европы насчитывает уже четыре матча.

«Спортинг» отправляется в Лондон после победы над «Боавиштой» со счётом 3:0. Команда была не так хороша на старте сезона, но сейчас набрала ход и не проигрывает уже семь матчей.

«Спортинг» не проиграл четыре из пяти последних игр в Лиге Европы. Но на выезде всё не так хорошо. Они уступили в трёх из пяти последних гостевых встреч в Лиге Европы, лишь дважды сумев оставить ворота на замке.

«Арсенал» бьётся за чемпионство в АПЛ, поэтому Микель Артета может сделать некоторые изменения в стартовом составе, как это было в первом матче. Но вряд ли это поможет «Спортингу». На своём поле португальцы смогли добиться ничьей, но в Лондоне им вряд ли удастся совершить сенсацию. Поставим на победу «Арсенала». В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 1.37 на этот исход, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.37.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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