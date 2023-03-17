Экспресс на 17 марта с коэффициентом 8.2: Гасперини запутал всех

17 марта пройдут очередные матчи европейских чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» 17 марта

В предыдущем туре «Ньюкасл» победил «Вулверхэмптон» (2:1) и прервал серию из пяти матчей без побед. Впрочем, стоит учесть уровень соперников — до встречи с «волками» «сороки» с одинаковым счётом 0:2 проиграли «Ливерпулю» и обоим клубам из Манчестера. Поражение от «Ман Юнайтед» было особенно болезненным, так как это был финал Кубка лиги.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Встреча с «Вулверхэмптоном» отличалась ещё и тем, что это первый для «Ньюкасла» матч из шести последних, в котором зрители увидели более двух мячей. Однако серия нерезультативных матчей «сорок» на чужих полях продолжается. Не более двух мячей было забито в пяти подряд гостевых играх «Ньюкасла». При этом «сороки» выиграли лишь один из семи матчей за пределами Ньюкасла.

«Ноттингем Форест» в минувшем туре проиграл «Тоттенхэму» (1:3). Хотя счёт мог бы быть более пристойным, однако на 90+6-й минуте Андре Айю не реализовал пенальти. Это поражение стало для «лесников» пятым в последних восьми матчах, а в последних девяти играх была одержана всего одна победа — над «Лидсом» (1:0). В этих девяти играх лишь однажды «Ноттингему» удалось забить более одного мяча. Однако с учётом того, что «Ньюкасл» вот уже семь матчей подряд не может сохранить свои ворота на замке, сделаем вывод, что выезд в Ноттингем команде Эдди Хау также дастся нелегко. Поставим на «обе забьют» за 2.04.

Прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Эмполи» 17 марта

«Аталанта» ударно провела начало 2023 года, подарив болельщикам надежду на борьбу за один из комплектов медалей, но затем бергамаски здорово захандрили. В последних семи официальных матчах подопечные Джан Пьеро Гасперини лишь раз добились максимального результата — с «Лацио» (2:0) — и раз сыграли вничью — с «Удинезе» (0:0). Остальные пять игр бергамаски проиграли. Примечательно, что на этом отрезке футболисты забили лишь три мяча. Похоже, убедительные результаты в начале календарного года оказались лишь временной вспышкой.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Эмполи» по итогам 26 туров располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея буфер в девять очков от представителей зоны вылета. Последние два с половиной месяца синие провели сравнительно успешнее своего статусного визави.

Команда Паоло Дзанетти в последних 11 турах потерпела лишь четыре поражения, причём в трёх случаях соперниками были представители верхней части турнирной таблицы — в частности, «Рома» (0:2) и «Наполи» (0:2). Пять встреч завершились вничью.

«Эмполи» в текущем календарном году демонстрирует содержательный футбол в защите и способен подпортить нервы хозяевам поля. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.19.

Прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Вердер» 17 марта

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха неудачно провела отрезок после рестарта. За девять туров после возобновления чемпионата она набрала лишь восемь очков. Суммарная разность мячей — 10:18.

«Вердер» также переживает не лучшие времена. Команда Оле Вернера проиграла 8 из 11 последних игр в рамках чемпионата Германии. Стоит присмотреться к ставке на победу «Боруссии» за 1.85.

Экспресс на матчи 17 марта

Ставка 1: обе забьют в матче «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» за 2.04.

Ставка 2: ТМ 2.5 мяча в матче «Аталанта» — «Эмполи» за 2.19.

Ставка 3: победа «Боруссии» М в матче с «Вердером» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.04 Х 2.19 Х 1.85 = 8.2.

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