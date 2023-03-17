«Вашингтон» — «Сент-Луис». Овечкин в порядке!

18 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Блюз» идёт за 3.30. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» 18 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сент-Луис» (18.03.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 18 марта запланировано большое количество встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтона» и «Сент-Луиса», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Вашингтон» накануне обыграл на своём льду «Баффало» (5:4 Б). Александр Овечкин стал первой звездой матча, забросив шайбу и сделав передачу. Для него это 817-я шайба в карьере и 37-я в сезоне. До рекорда Уэйна Гретцки остаётся 77 шайб! Евгений Кузнецов также забил гол, впервые за последние восемь игр, а также на его счету победный буллит в послематчевой серии.

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При этом клуб проводил второй матч подряд, перед этим уступив в Нью-Йорке «Рейнджерс» (3:5), но в матче участия не принимал Александр Овечкин из-за небольшой травмы. Сейчас «Вашингтон» располагается на 10-й строчке Востока, набрав 73 очка за 69 игр. Отставание от зоны плей-офф по-прежнему пять очков.

«Сент-Луис» же накануне уступил «Миннесоте» (5:8). Павел Бучневич старался как мог, оформив хет-трик в матче. Для него это второй хет-трик в карьере, плюс он продлил результативную серию до 10-ти встреч. На счету россиянина 61 очко в 52 играх сезона. Жаль только, что стараний было мало. Это четвёртое поражение в шести последних матчах.

«Сент-Луис» располагается на 12-й строчке Запада, набрав 63 очка за 67 встреч. С такой обороной «Сент-Луису» далеко не уехать. Джордан Биннингтон в последнем матче успел поучаствовать в драке, после чего его удалили. На тот момент «Сент-Луис» проигрывал со счётом 4:5.

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При этом соперники в истории очных встреч провели лишь 21 игру, из которых на счету «Кэпс» 11 побед, когда у «Сент-Луиса» — 10. Весомого преимущества нет, зато в 8 из 10 последних очных игр тотал был больше 5 шайб. Так что с результативностью проблем быть не должно.

Конечно, «Сент-Луис» старается, но времени всё меньше и кажется до зоны плей-офф клубу слишком далеко, в отличии от «Вашингтона», который борется в каждой встрече и проблемы по сезону только закаляют клуб. Плюс выступает дома, а значит поддержка трибун обеспечена.

Основные лидеры приходят в былую форму. Ти Джей Оши отметился в последней игре голом и результативной передачей, набрав очки в четвёртом матче подряд. Том Уилсон с передачи Никласа Бекстрёма забросил шайбу, заработав первое очко за последние пять игр.

Потому, можно проверить вариант на победу «Вашингтона» и тотал больше 4.5 за 2.14. У гостей серьёзные проблемы с обороной, клуб пропустил 250 шайб. Хозяева будут использовать преимущество на своём льду. Плюс после затяжной серии из поражений в шести матчах «Вашингтон» потихоньку улучшает свою игру. Можно поднажать и наконец порадовать болельщиков дома.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сент-Луис» 18 марта 2023 года.

«Вашингтону» трудно, но основные лидеры приходят в форму и набирают очки. «Сент-Луис» в этом сезоне играет не лучшим образом и оборона серьёзно хромает, а у хозяев есть шанс улучшить показатели, плюс дома поддержка трибун. Думается выиграть в основное время «Кэпс» по силам, ведь под занавес сезона команда набирает обороты. Основные лидеры приходят в себя.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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