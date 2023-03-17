«Локомотив» — «Краснодар». Дзюбе отдых пойдёт во вред

Артём не поехал на матч Кубка России, и железнодорожники проиграли. Однако и теперь у Галактионова будут проблемы.

18 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Успех краснодарцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 18 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (18.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 18 марта запланированы четыре встречи 20-го тура. В самой поздней из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве померяются силами местный «Локомотив» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Этой зимой «Локомотив» пережил ряд качественных изменений. Обновился как состав, так и тренерский штаб клуба. Должность главного тренера занял Михаил Галактионов. Возобновили сезон красно-зелёные не очень удачно, уступив в 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) «Спартаку» (2:5 по сумме двух матчей).

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Затем железнодорожники одержали две победы — в последних двух турах чемпионата России с ужасно возобновившим сезон «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0). В обеих встречах все голы красно-зелёных забили новобранцы. С ростовчанами хет-трик оформил Артём Дзюба, а в матче с грозненцами забил Сергей Пиняев с передачи Максима Глушенкова.

Правда, выиграли у «Ахмата» москвичи не без удачи. С 20-й минуты они играли в меньшинстве. Красную карточку получил Станислав Магкеев. Затем стало ещё хуже. На 60-й минуте был удалён защитник «Локо» Максим Ненахов. Хозяев попросту подвела реализация. Они нанесли целых 23 удара, но только пять из них пришлись в створ.

После этого «Локомотив» вылетел из Кубка России, уступив в 1/4 финала Пути регионов располагающемуся в нижней части турнирной таблицы Первой лиги «Акрону» (1:1, 6:7 пен.). Хотя матч запомнился не столько итогом, сколько чудовищной кадровой ошибкой.

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Суть в том, что с первых минут на поле появился Дмитрий Баринов, который не мог принимать участия в матче из-за дисквалификации (он получил две жёлтые карточки в двух последних играх Кубка — со «Спартаком»). То есть, даже если бы железнодорожники вырвали победу, им с огромной долей вероятности было бы засчитано техническое поражение.

В «Краснодаре» такого беспорядка нет. Он тоже пережил смену главного тренера и не лучшим образом возобновил сезон, разгромно уступив в первой встрече 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА (0:3). Затем «быки» потеряли очки с «Торпедо» (2:2). Они превзошли соперника по всем параметрам, но удача оказалась не на их стороне.

Тем не менее Владимир Ивич провёл работу над ошибками и начал постепенно отлаживать игровые механизмы. Результаты стали улучшаться. Сначала чёрно-зелёные обыграли ЦСКА в ответной встрече — 1:0. Это не помогло избежать вылета в нижнюю сетку турнира, но зарядило команду хорошим настроем.

Затем клуб сыграл вничью с «Торпедо» — 2:2. А следом уверенно обыграл «Динамо» (3:1). Безусловно, не последнюю роль сыграла красная карточка, которую получил нападающий соперника Муми Нгамалё. Но даже до его удаления чёрно-зелёные смотрелись куда убедительнее бело-голубых. Одним из главных героев встречи стал их новичок Кади Боржес. Он оформил дубль.

После этого «быки» разгромили «Ахмат» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). И снова им помогло удаление у соперника. Хотя к тому моменту краснодарцы уже вели со счётом 1:0. Шикарный гол забил ещё один новобранец Мозес Кобнан. Он зрелищно сыграл в стенку с сокомандниками и обводящим ударом зарядил в дальний угол.

Похоже, дела у чёрно-зелёных стремительно идут на лад. Они демонстрируют очень качественный командный футбол. Новобранцы и главный тренер быстро адаптировались и добывают победы. Несмотря на то что грядущий матч состоится в Москве, в краснодарцев верится больше. Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.80.

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Три из четырёх последних очных встреч во всех официальных турнирах закончились именно так. Хорошей новостью для красно-зелёных является то, что набрался сил Артём Дзюба. Нападающий не принимал участия в матче с «Акроном». Ему был предоставлен отдых. Вот только в этот раз забивший в ворота «Ростова» три мяча 34-летний форвард вряд ли спасёт свою новую команду от поражения.

Встречу из-за дисквалификации пропустят сразу два основообразующих футболиста «Локомотива» — Магкеев и Ненахов. Сдерживать краснодарцев станет намного труднее. К тому же в отменном тонусе пребывают полузащитники «быков», в том числе Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. На двоих они поучаствовали в пяти из шести последних голов своей команды во всех турнирах.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 18 марта 2023 года

«Локомотив» ослаблен кадровыми потерями. Да и вылет из Кубка России не добавляет уверенности, что здесь удастся зацепиться хотя бы за ничью. Маловероятно, что Дзюба сможет выручить железнодорожников. У «Краснодара» техничнее и быстрее центр поля. Думается, он будет контролировать игру и одержит победу. В трёх из четырёх последних очных встреч чёрно-зелёные выиграли. Сумеют преуспеть они, скорее всего, и в этот раз. На данном этапе «быки» смотрятся очень собранно.

Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 2.80.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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