«Ман Сити» — «Бёрнли». Гвардиола горд за Компани

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18 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Начало игры – в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18, а шансы «Бёрнли» оцениваются аналитиками в 15.5. Ничья доступна за 7.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 18 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.42, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.51. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.03, а гол «Бёрнли» оценивается в 2.16. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли» (18.03.2023)

При взгляде на команды, которые остались бороться за Кубок Англии, любители футбола предвкушают возможное будущее дерби двух клубов из Манчестера в споре за трофей. Однако жеребьёвка четвертьфинала подарила нам другую интересную тренерскую дуэль. «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли» — Хосеп Гвардиола против Венсана Компани.

Легендарный бельгийский защитник отыграл за «Манчестер Сити» 11 сезонов, три из которых — под руководством Гвардиолы в статусе капитана команды. Компани многому научился у одного из лучших специалистов мира и успешно применяет полученные знания в своей тренерской карьере.

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После двух сезонов у руля «Андерлехта» Венсан возглавил вылетевший из АПЛ «Бёрнли» и поставил задачу не просто вернуть команду в элиту, но и сделать её там конкурентоспособной. Для этого уже сейчас ведётся омоложение состава с привлечением интересных футболистов, не нашедших себя в АПЛ.

Результат сейчас выглядит ошеломительным. В высококонкурентном английском Чемпионшипе за девять туров до конца «Бёрнли» лидирует с 13-очковым отрывом, проиграв всего два матча за сезон. Команда забила 74 гола в 37 играх, а пропустила только 29. Оба показателя, само собой, лучшие в турнире.

Однако в контексте предстоящей встречи нам интересно сравнить «Бёрнли» с клубами АПЛ. Венсан Компани имел всего две возможности посмотреть на свою команду на фоне более статусных соперников. В четвёртом раунде Кубка Лиги в конце декабря «Бёрнли» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2). В составе команды Эрика тен Хага на тот момент не хватало игроков только что вернувшихся с чемпионата мира.

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Зато через несколько недель из Кубка Англии был выбит «Борнмут» (4:2). Дальнейшее продвижение «Бёрнли» во многом обеспечил милосердный жребий. В четвёртом и пятом раундах турнира не без труда были обыграны «Ипсвич» (0:0 и 2:1) и «Флитвуд Таун» (1:0).

«Манчестер Сити» готовится к последнему перед международной паузой матчу в благостном настроении. Команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив в ответном матче «Лейпциг» со счётом 7:0. Хосеп Гвардиола тактически переиграл своего визави Марко Розе, доставившего ему столько проблем в первом матче (1:1).

Особенно постарался Эрлинг Холанд, который повторил рекорд Лионеля Месси и Луиса Адриано— пять голов в одном матче Лиги чемпионов. Норвежец мог бы забить и больше, но Гвардиола заменил склонного к травмам бомбардира на 63-й минуте.

«Манчестер Сити» набрал сумасшедшую форму — пять побед подряд с общим счётом 17:1. После паузы на чемпионат мира «горожане» непобедимы на «Этихаде». В последних семи домашних матчах «Ман Сити» забивал меньше трёх мячей только «Арсеналу» и «Ньюкаслу».

Вот только «Бёрнли» – это тоже команда с хорошо организованной обороной. Ворота защищает воспитанник «Манчестер Сити» — Арьянет Мурич, выигрывавший под руководством Гвардиолы Кубок лиги. Венсан Компани построил качественную команду, которая может мощно проявить себя в следующем сезоне АПЛ, но ему не повезло со жребием на этой стадии турнира.

Минимум на что можно рассчитывать хорошо организованному «Бёрнли» – не дать случиться разгрому, а также при удачном стечении обстоятельств перевести матч в дополнительное время. Поставим на то, что «Манчестер Сити» не проиграет при тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент на эту комбинацию событий составляет 2.60.

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Сам Гвардиола неоднократно высказывался об успехах своего ученика. Он говорил, что гордится, что тот не стал искать лёгких путей. И тренирует команду, которая вылетела из АПЛ, возвращая её. Кроме того, Хосеп в одном из интервью отметил, что когда-нибудь Компани станет тренером «Ман Сити». По его словам, так предначертано звёздами.

Прогноз и ставка на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли» 18 марта 2023 года

Хосепу Гвардиоле достался весьма непростой соперник в четвертьфинале. «Бёрнли» тренирует Компани, который был капитаном в «Ман Сити» и многому научился. Благодаря полученным знаниям и грамотной трансферной политике он хорош в Чемпионшипе, но обыграть своего учителя в Кубке Англии будет весьма непросто. «Горожане» в сумасшедшей форме, а на своём стадионе практически непобедимы. Однако разгрома не будет.

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

Известный журналист сообщил о желании Месси вернуться в «Барселону».

Прогноз на матч «Урал» — «Динамо» с коэффициентом 3.48.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» с коэффициентом 6.00.

Названо условие, при котором Месси готов остаться в «ПСЖ».