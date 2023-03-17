«Челси» — «Эвертон». Смелость Поттера впечатляет!

Тренер лондонцев в мыслях уже обыграл «ирисок» и выигрывает Лигу чемпионов. Поможет ли такая самоуверенность?

18 марта состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». Начало игры — в 15:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «аристократов»: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Победа ливерпульцев оценена в 8.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон» 18 марта 2023 года

В «Фонбет» считают, что встреча «Челси» — «Эвертон» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер всем дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон» (18.03.2023)

Матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон» состоится 18 марта в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Даррен Ингланд в 20:00 мск даст стартовый свисток.

«Челси» тяжело переживает переходной период. Сейчас болельщики вспоминают об эпохе Романа Абрамовича. Курс на перестройку под началом Грэма Поттера проходит не совсем гладко. Английскому специалисту удалось временно стабилизировать результаты после отставки Томаса Тухеля.

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Дорогостоящие новички пока не оказывают серьёзного влияния на результаты. Михаил Мудрик за шесть матчей отметился лишь одним результативным действием — отдал пас на Ковачича в матче с «Лестером» (3:1). Жоау Феликс забил один гол, а лучший молодой игрок ЧМ-2022 Энцо Фернандес за это время набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Проблемы в атаке у «Челси» никуда не делись. В 15 официальных матчах после ЧМ-2022 лондонцы забили лишь 12 голов, большая часть из них пришлась на матчи с аутсайдерами АПЛ. Грэм Поттер с оптимизмом смотрит в будущее, заявляя, что постарается сперва обыграть «Эвертон», а затем посмотрит на жеребьёвку и будет выигрывать Лигу чемпионов.

После перехода на схему 3-4-3 понемногу игровой рисунок улучшается. Команда стала выше и интенсивней прессинговать, а при построении позиционно-комбинационных атак чаще перегружает правый фланг. «Челси» активен у штрафной соперников, и в последних матчах отмечается прогресс в завершающей стадии.

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«Аристократы» стали приходить в себя после затяжного кризисного периода. Подопечные Грэма Поттера выиграли в двух последних встречах АПЛ у «Лидса» (1:0) и «Лестера» (3:1), а также по сумме двух матчей прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1 на выезде и 2:0 дома), оставив за бортом соревнований дортмундскую «Боруссию».

После отставки Фрэнка Лэмпарда «Эвертон» постепенно приходит в себя. Сменивший его на посту Шон Дайч сразу расположил к себе болельщиков. Он принял команду из зоны вылета, которая переживала игровую стагнацию на фоне примитивизации игры и спада у лидеров, и в дебютном матче обыграл лидера АПЛ.

За семь туров под его руководством «Эвертон» набрал 10 очков и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице. «Ириски» выиграли три домашних матча — у «Арсенала», «Лидса» и «Брентфорда» с одинаковым счётом 1:0, а также сыграли на выезде вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

Грэму Поттеру удалось найти игровой баланс. Лондонская команда вернулась на победную тропу, продемонстрировав в последних встречах эффективную игру в завершающей стадии атаки. В последних трёх официальных матчах «аристократы» нанесли 13 ударов в створ ворот соперников и забили шесть голов.

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«Эвертон» заметно прибавил под руководством Шона Дайча, но всё ещё далек от оптимальной игровой формы. Особенно остро стоит вопрос качества игры в атаке. Собственно, четыре забитых мяча у лучшего бомбардира команды — Демарая Грея — лучшая иллюстрация проблемы. Рекомендуем ставку на победу «Челси» с форой (-1) за 1.80 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей. Потратить его можно на ставки на любые события, в том числе и на чемпионат Англии.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон» 18 марта 2023 года

«Челси» не впечатляет качеством игры в атаке, но в последнее время отмечается прогресс в данном игровом аспекте. «Аристократов» точно нельзя упрекнуть за игру в обороне. В последних 10 официальных матчах подопечные Грэма Поттера пропустили лишь шесть голов, в пяти сохранив собственные ворота в неприкосновенности. «Эвертон» с его проблемами в атаке не является серьёзной угрозой воротам Кепы Аррисабалаги. Рекомендуем ставку на победу «Челси» с форой (-1) за 1.80 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Он будет доступен в приложении.

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