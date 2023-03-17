Леон Эдвардс — Камару Усман. Нигерийский кошмар не забудет тот хай-кик

В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 285, в главном бою которого сразятся Камару Усман и Леон Эдвардс. Бойцы поспорят за титул в полусреднем весе (до 77 кг). Эксперты «Фонбет» уверены в победе Нигерийского кошмара и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.37. Шансы англичанина оценены в 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Леон Эдвардс — Камару Усман

Букмекерская контора уверена, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.57, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.33. Поставить на то, что бой закончится нокаутом, можно за 2.52 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на бой Леон Эдвардс — Камару Усман (19.03.2023)

С тех пор как был объявлен этот титульный бой, поклонники боевых искусств отсчитывали дни до поединка Леона Эдвардса и Камару Усмана. Возможно, их титульный бой на UFC 278 и не стал классикой, но удар ногой, которым Эдвардс расправился с Усманом, не забудется никогда.

Теперь, когда оба полусредневеса одержали по одной победе, пришло время свести счёты и выяснить, кто из них лучший боец на планете в этой весовой категории.

Макгрегор признался, что задумывался о завершении карьеры.

Хотя Усман закончил последний очный бой с сотрясением мозга, он был доволен своим выступлением в целом, так как он доминировал над Эдвардсом на протяжении большей части их поединка. Об этом говорили судейские записки.

Тем не менее Эдвардс будет черпать вдохновение из нокаутирующего удара, которым финишировал Усмана в пятом раунде. Он будет знать, что в любой момент может нанести свой коронный, идеальный удар, который отправит спать Усмана, и это всё, что ему нужно.

Хай-кик, о котором теперь знает весь мир. Он не был случайностью, так как Эдвардс заложил основу для своего финишного удара ещё в первом раунде.

Стерлинг рассказал, за какую сумму мог бы подраться с Двалишвили.

Несмотря на то что Усман войдёт в историю как один из величайших полусредневесов всех времён, мы считаем, что этот удар, нанесённый Эдвардсом, обнажил ослабленный подбородок, который получил серьёзные повреждения за эти годы.

В свои 35 лет он не становится моложе, поэтому мы считаем, что Эдвардс снова одержит победу и, возможно, отправит Усмана в очередной нокаут. Поставить на победу Эдвардса нокаутом в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 6.30. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Эдвардса нокаутом за 6.30.

Экспресс с коэффициентом 18.31.

Макгрегор: Нганну совершил ошибку, покинув UFC.

Пётр Ян возьмёт паузу в поединках после поражения от Двалишвили.

WBC обязал Бетербиева провести бой со Смитом.

О’Мэлли: я искренне сочувствую Яну.