Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев. Элитный ударник из Киргизии затянет с финалом

В ночь с 18 на 19 марта состоится номерной турнир UFC 286, который пройдёт на арене «The O2 Arena» в городе Лондон (Англия, Великобритания). В соглавном бою вечера сойдутся Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Оба рассчитывают в будущем биться за пояс, который принадлежит чемпиону Исламу Махачеву. Эксперты «Фонбет» уверены в победе киргизского бойца и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.43. Шансы американца оценены в 2.93.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев

Букмекерская контора «Фонбет» не уверена, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.85. Поставить на то, что киргизский боец выиграет нокаутом, можно за 2.28 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на бой Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев (19.03.2023)

Джастин Гэтжи — пожалуй, самый интересный боец из всех, за которыми приходится наблюдать болельщикам UFC. Он очень жёсток, но делает это в контролируемой манере. Хотя со стороны может показаться, что Джастин дико размахивает руками, а на самом деле он оказывает давление, чтобы сломить соперника и выбить у него подбородок.

Многие будут утверждать, что его главная сила — это ударная техника, но на самом деле она уступает его борцовским способностям. Он бывший борец и имеет огромное борцовское преимущество над своими соперниками. Однако Гэтжи использует свою борьбу только для того, чтобы подняться и ещё больше угрожать своим ударом. В последних нескольких боях он этого не делал, но в этом поединке ожидайте, что Джастин проведёт захватывающий тейкдаун.

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Самой сильной стороной Гэтжи будет его желание и способность идти вперёд при любых обстоятельствах. У него будет преимущество, если бой получится длинным, так как он тренируется на высоте. Если Джастин не сможет подобраться к лицу Физиева и оказать давление с помощью бокса, то у него будет возможность провести тейкдаун.

Рафаэль Физиев — кикбоксёр мирового класса по муай-тай, который тренируется в известной академии Таиланда. Он один из самых жёстких нападающих в дивизионе, и многие утверждают, что у него самые техничные удары в UFC. Он, безусловно, идеальный партнёр для Гэтжи, поскольку Физиев также приветствует размены в стойке.

У него молниеносные руки, и он может в мгновение ока провести точный и мощный удар в голову. Если ему дадут пространство, чтобы стоять и наносить удары, Физиев будет медленно разрывать своего соперника, нанося удары по ногам и корпусу. Он также обладает очень недооценённым джиу-джитсу, и его очень сложно повалить на ковёр, ведь его защита от тейкдаунов составляет 92%.

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Для того чтобы Физиев выиграл этот бой, ему придётся быть более разрушительным в разменах. Если он не сможет ошеломить Джастина, то его соперник продолжит сбивать его с ног. Рафаэль будет использовать удары ногами, чтобы держать американца на дистанции.

Без сомнения, это самый захватывающий бой в этом карде. Оба бойца согласились с тем, что этот бой имеет все шансы стать «боем года», и все поклонники ММА будут в восторге. Мы ожидаем, что Физиев начнёт бой очень мощно, используя удары ногами, и попробует достать подбородок Гэтжи. Будет интересно посмотреть на реакцию Джастина, особенно в роли андердога, но ожидайте, что он будет давить на Физиева так, как никогда раньше. Этот бой слишком близок к развязке, и если не выбирать сторону, то смотреть его будет намного интереснее.

Давайте сделаем ставку на тотал раундов и будем наслаждаться зрелищем. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно по линии «Фонбет» за 1.90. Букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей всем, кто пройдёт регистрацию.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.90.

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