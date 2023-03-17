«Вальядолид» — «Атлетик». Вальверде не может остановить падение басков

17 марта состоится матч Примеры «Вальядолид» — «Атлетик». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу басков можно с коэффициентом 1.90. Успех хозяев оценивается аналитиками коэффициентом 4.15. Поставить на ничью предлагают за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вальядолид» — «Атлетик» 17 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Вальядолид» — «Атлетик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Вальядолид» — «Атлетик» (17.03.2023)

17 марта очередной тур Примеры начнётся встречей между «Вальядолидом» и «Атлетиком». Хозяева занимают 14-е месте с 28 очками, в то время как гости находятся на девятом месте с 33 очками.

«Вальядолид» подходит к матчу после обидной ничьей 1:1 с «Эльче» на прошлой неделе в Ла Лиге. Они пропустили гол на последних минутах матча, да ещё завершали встречу вдевятером.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вальядолид» выиграл только один раз в пяти последних матчах — у «Эспаньола». Дома «Вальядолид» не проигрывает три матча подряд. А в последних девяти домашних матчах Примеры проиграл лишь дважды. Это малорезультативная команда: в двух из трёх последних матчей на своём поле «Вальядолид» не пропускал, а четыре из пяти последних встреч были низовыми.

«Атлетик» в прошлом туре уступил «Барселоне» 0:1. Команда Эрнесто Вальверде не может выиграть уже пять матчей. А в последних 11 матчах у басков всего две победы. На выезде дела обстоят ещё хуже: 1 победа в 10 играх и три поражения в последних пяти матчах.

«Вальядолид» выйдет на поле без дисквалифицированных Роке Месы Кеведо и Мартина Хонглы. Луис Перес, Селим Амалла, Хорди Масип и Кенеди травмированы. У «Атлетика» не сыграют Иньиго Леки, Йон Морсильо и Унаи Симон.

Обе команды играют довольно слабо в последнее время, но «Вальядолид» трудно обыграть на его поле. Кажется, здесь всё может решить один мяч. Рискнём и поставим на минимальную победу хозяев. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 11.00 на этот исход, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Вальядолида» 1:0 за 11.00.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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