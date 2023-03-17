СКА — «Торпедо», второй матч. Ларионов приносит радость болельщикам

18 марта состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ СКА — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.60, успех нижегородцев оценён экспертами в 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ СКА — «Торпедо» 18 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.0.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Торпедо» Нижний Новгород (18.03.2023)

18 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы две встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим второй игре между СКА и «Торпедо», которая пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу армейцев.

В первом матче серии подопечные Романа Ротенберга смогли обыграть «Торпедо» (2:1 ОТ). Матч был тяжёлым для обеих команд, счёт сумели открыть лишь на 46-й минуте. Первую шайбу забросил Николай Прохоркин, который воспользовался ошибкой нижегородцев. Фирстов сравнял цифры на табло — 1:1.

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В овертайме победным оказался бросок капитана СКА — Дмитрия Яшкина. Это его пятый гол в ворота «Торпедо» за текущий сезон. Игорь Ларионов в интервью похвалил свой состав, ведь по игре претензий не было, но это хоккей. Тем более идёт плей-офф.

«Торпедо» попробует восстановиться. У нижегородцев действительно есть шансы сравнять счёт в серии, но насколько они большие? Статистика после матча показала, что «Торпедо» неплохо работало на точке вбрасывания — 36 выигранных вбрасываний, а у СКА 25. Надо это использовать во второй игре.

Игорь Ларионов не унывает. Он уверен, что его подопечные могут играть даже лучше. СКА в матче использовал давление — 28 силовых приёмов. Впрочем, «Торпедо» не привыкать, ведь в серии с «Динамо» было нечто похожее. Нижегородцы оказались сильнее, думается, и здесь такая тактика долго не протянет. Выводы по первой игре будут сделаны, и гости выйдут совсем с другим настроем.

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«Торпедо» не упустит своего. Команда придерживается атакующего хоккея, забросив 204 шайбы в регулярке. Потому вполне можно ожидать во второй игре неплохую результативность от обеих команд. Ждём, что гости смогут сломить натиск хозяев — силы есть. Тактика Ларионова ещё не подводила.

Плюс состав молодой, горячий, хоккеисты не смотрят на опыт соперников. Тренерский штаб также проводит колоссальную работу со спортсменами, правильно настраивая на матчи. Думается, упорной борьбы не избежать, но как минимум «Торпедо» в гостях может не проиграть, и к этому добавим тотал больше 4.5 шайбы за неплохой коэффициент 4.40.

СКА с опытом, но в первой игре второго раунда весомого преимущества не было, зато удача и везение были на его стороне. Впрочем, гости знают свои ошибки, и работа над ними будет сделана. Поэтому вполне можно ждать, что во второй встрече «Торпедо» уже будет играть куда более результативно и использовать свои шансы.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Торпедо» 18 марта 2023 года

«Торпедо» чуть не повезло в первой игре серии, но главный тренер не унывает, а, наоборот, хвалит своих хоккеистов. У СКА есть опыт и не обходится без везения. Однако во втором матче уповать на это не стоит, ведь нижегородцы мотивированы и пойдут до конца. Думается, стоит рассмотреть комбинированную ставку на гостей через тотал больше.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 4.40.

Экспресс с коэффициентом 18.31.

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