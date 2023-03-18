Формула-1, Гран-при Саудовской Аравии. Перес доставит проблемы Ферстаппену

19 марта на трассе Джидда Корниш пройдёт Гран-при Саудовской Аравии — второй этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки – в 20:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом лидера общего зачёта и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. Поставить на победу голландского гонщика «Ред Булл» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех его ближайшего преследователя, напарника по команде Серхио Переса оценён в 5.57.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Джидда 19 марта 2023 года

Букмекеры ждут относительно плотные результаты в лидирующей группе и дают коэффициент 1.80 на то, что победитель финиширует с отрывом не более шести секунд. На то, что выиграет обладатель поула, дают 1.72. Коэффициентом 1.60 оценена вероятность того, что первый круг гонки на скоростной городской трассе пройдёт без аварий и сходов. Шанс на выезд машины безопасности по ходу дистанции оценён в 1.14. Вероятность того, что на финише будет минимум 17 машин, составляет 2.30.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Саудовской Аравии на трассе Джидда — Формула-1 (19.03.2023)

Ох и напугал «Ред Булл» своей скоростью на старте сезона в Бахрейне. Ферстаппен и Перес «привезли» всем полминуты на финише, при том, что вторую половину дистанции ехали в режиме лайт – на 0,7–0,8 секунды медленнее, чем могли бы. С таким запасом они на пушечный выстрел не подпустят конкурентов к победам гонках и чемпионате в этом году.

Надежды на внутрикомандную борьбу в «Быках» тоже нет. Перес не конкурент Ферстаппену, хотя это вряд ли для кого-то новость. Просто сравните их суммарные очки за два предыдущих сезона – 495 и 849, разница почти вдвое! Ну или взгляните на счёт по победам – 3 на 25! Комментарии, как говорится, излишни.

Расселл: Очевидно, «Ред Булл» впереди всех.

Тем не менее есть в календаре несколько этапов, на которых Чеко всё-таки может потревожить титулованного напарника по команде. Речь о гонках на городских трассах, в которых мексиканец невероятно хорош. Вот если весь календарь состоял бы из уличных трасс, то Перес, может быть, и поборолся бы за титул. Без шуток!

Три из четырёх своих побед в Формуле-1 мексиканский пилот одержал на городских трассах – в Азербайджане, Монако и Сингапуре. В Саудовской Аравии он завоевал свой первый и пока единственный поул. Да и вообще три из пяти эпизодов, когда Перес был впереди Ферстаппена на финише в статусе пилота «Ред Булл», произошли именно на уличных треках.

Если взглянуть на всю карьеру Чеко в Формуле-1, то статистика тоже показательная. 23 раза за 40 этапов на городских трассах он опередил напарников в квалификациях, то есть в 57,5% случаев, хотя его средний показатель за всю карьеру – 46%. В гонках ситуация аналогичная: 16 раз в 28 совместных финишах, 57% против 43% в целом.

Ферстаппен показал лучшее время во второй практике Гран-при Саудовской Аравии.

Секрет Переса – в стиле пилотирования. Он любит машины с недостаточной поворачиваемостью, то есть менее резкие, более стабильные и точные в плане управляемости в поворотах. Плюс Серхио отлично чувствует и контролирует пробуксовку колёс при нажатии на педаль газа, что важно для чистой и безошибочной езды среди стен.

Так что в ближайшие выходные у мексиканца будет шанс побороться с Ферстаппеном. Да, пятничные тренировки он завершил вторым почти в 0,3 секунды от напарника, но результат далеко не показательный. «Ред Булл» явно не атаковали в полную силу, учитывая, что первые 11 пилотов во второй сессии разместились в 0,9 секунды. Посмотрим, что будет в квалификации в субботу и в гонке в воскресенье.

На поул Переса в квалификации букмекеры дают 6.20, на победу в гонке – 5.50. Что касается чисто внутрикомандной дуэли, то вероятность того, что он опередит Макса в субботу, оценена 4.40, в воскресенье – 4.70. Неплохие цифры для одного из главных мастеров городских трасс в современной Ф1, да?

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Саудовской Аравии — Джидда 19 марта 2023 года

Если где второй пилот «Ред Булл» и способен составить конкуренцию своему напарнику, двукратному чемпиону мира Максу Ферстаппену, то на городских трассах. В прошлом году счёт между ними составил 3:1 в квалификациях и 2:2 в гонках. Единственный раз Чеко не переквалифицировал голландца в Майами и там же финишировал позади в гонке, как и в Азербайджане полтора месяца спустя.

Статистика в любом случае обнадёживающая, особенно на фоне тотального доминирования «Ред Булл» на старте сезона-2023. Похоже, вся ответственность за интригу в Джидде – на Пересе. И, будем надеяться, мастер городских трасс не подведёт.

Ставка: Серхио Перес выиграет гонку за 5.50.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

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