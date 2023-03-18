«Химки» — «Ростов». Валерий Карпин блеснёт креативностью

Жёлто-синие не лучшим образом возобновили сезон, но у их тренера, похоже, есть план по исправлению ситуации.

19 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.05. Успех химчан оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Ростов» 19 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Химки» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Химки» — «Ростов» (19.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 19 марта запланированы четыре встречи 20-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Арена Химки» померяются силами «Химки» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный судья — Владимир Москалёв.

Этой зимой «Химки» очень сильно обновили состав, набрав множество мало кому известных легионеров. Пока что это не приносит существенных плодов. Возобновила сезон команда плохо. Сначала она сыграла вничью с «Факелом» (1:1). Затем потерпела поражение в матче с «Зенитом» (2:3).

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Стоит отметить, что результат встречи с воронежцами не совсем закономерен. Дело в том, что арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота химчан. ЭСК РФС постановила, что защитник Петар Голубович нарушил правила, сделав неестественное движение рукой в сторону нападающего «Факела» Хызыра Аппаева.

Так или иначе, сейчас красно-чёрные располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Мотивация борьбы за выживание не сильно помогает клубу. За последние 15 туров «Химки» выиграли лишь один раз. Также они в трёх встречах сыграли вничью. В остальных матчах проиграли и много пропустили.

За этот период времени в ворота «Химок» было забито 36 мячей. Они пропустили 40 голов — один из худших показателей. Была и история со священником, и конфликты Спартака Гогниева с подопечными. Всё ведёт к тому, что красно-чёрные вылетят в Первую лигу. Они пребывают в жутком кризисе.

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У «Ростова» дела обстоят гораздо лучше, чем у «Химок». Несмотря на неудачное возобновление сезона, он по-прежнему располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от занимающего вторую строчку «Спартака» составляет всего два очка.

Жёлто-синие после зимнего перерыва никак не могли найти свою игру. Отчасти виной тому климатические условия, предрасполагающие к большому количеству борьбы. В данном компоненте подопечные Валерия Карпина не очень сильны. Они привыкли к совсем другому стилю, который абсолютно не работал из-за погоды.

После поражения во встречах 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) с «Уралом» (2:3 по сумме двух матчей) Карпин отметил, что это не футбол. Он подчеркнул, что игра складывалась так — бей, беги, окружай ворота. По той же причине жёлто-синие уступили «Локомотиву» (1:3).

Благо затем погода устаканилась. Жёлто-синие вернулись в прежнем виде и дважды обыграли «Пари Нижний Новгород». В РПЛ со счётом 2:1, в Кубке — 1:0. Первая игра, правда, закончилась судейским скандалом. Было несколько противоречивых эпизодов, в том числе гол ростовчан на 55-й минуте. По итогу судья был отстранён от матчей РПЛ до конца сезона.

Так или иначе, к предстоящей встрече ростовчане подходят в качестве фаворитов. У них лучше результаты на дистанции и тонус. Жёлто-синие провели после зимнего перерыва пять матчей, а красно-чёрные только два. Поставить на победу гостей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

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В последних двух очных встречах подопечные Валерия Карпина выиграли. Причём в обоих случаях химчан возглавлял Сергей Юран. Если уж ему не удалось перехитрить тренера сборной России, то у Спартака Гогниева, обладающего меньшим опытом, тем более вряд ли получится.

Недавно Юрий Ковтун отметил, что Карпин умеет замотивировать. Также бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Динамо» заявил о том, что Карпин креативный специалист, и если он чем-то недоволен, то прямо и жёстко скажет об этом. По мнению Ковтуна, тренер жёлто-синих найдёт выход и быстро исправит сложившуюся из-за плохой погоды ситуацию. Первые шаги уже есть.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Ростов» 19 марта 2023 года

«Химки» до сих пор пребывают в чёрной полосе и являются одним из главных претендентов на вылет в Первую лигу. С тех пор как ушёл Юран, какие бы изменения химчане ни пережили, пользы от них не наблюдается. Несмотря на неудачи, «Ростову» удалось как сохранить за собой третье место в турнирной таблице РПЛ, так и прописку в Кубке. Сейчас погода куда лучше. Думается, Валерий Карпин наверстает упущенное. Расклад сил и история последних двух очных встреч свидетельствует в пользу его подопечных.

Ставка: победа «Ростова» за коэффициент 2.05.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

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