«Крылья Советов» — «Ахмат». Писарский играет для зрителей

Уж кто-кто, а нападающий самарцев точно зажигает на поле ради публики! Его медийность растёт так же, как количество голов.

19 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.18. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» 19 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (19.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 19 марта запланированы четыре встречи 20-го тура. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами местные «Крылья Советов» и «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Крылья Советов» здорово усилились зимой и впечатляюще возобновили сезон, обыграв московское «Динамо» (3:2 по сумме двух матчей) в 1/4 финала Кубка страны (Путь РПЛ). Затем они дважды уступили на выезде в чемпионате России московскому «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:4).

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Результат встречи с «Динамо» совсем не справедлив. Подопечные Игоря Осинькина владели инициативой большую часть матча. Они меньше владели мячом, но очень остро атаковали. Самарцы нанесли 13 ударов, восемь из которых угодили в створ. Им не хватило баланальной удачи. Бело-голубые забили в компенсированное ко второму тайму время. Несчастный случай.

Вероятно, обидное поражение крайне негативно отразилось на боевом духе «Крыльев Советов». Защитник Роман Ежов отметил, что в закончившейся разгромным поражением встрече с ЦСКА его команда проиграла всю борьбу, все подборы и простые мячи. Осинькин выразил мнение, что его подопечные пробили дно.

Тем не менее тренер, по-видимому, правильно подобрал слова для мотивации футболистов. Они нашли в себе силы и сыграли вничью с ЦСКА (2:2) в полуфинале Кубка России (Путь РПЛ). Если бы не досадная ошибка Дмитрия Цыпченко, а также назначенный на 76-й минуте противоречивый пенальти в ворота «Крыльев Советов», армейцы уступили бы.

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В этот раз самарцы смотрелись в разы предпочтительнее соперника. В очередной раз забил новичок самарцев Владимир Писарский. Также был момент с красивейшим голом Гленна Бейла. Защитник пробил «боковыми ножницами» прямо в девятку. К сожалению, мяч был отменён из-за небольшого офсайда. Плюс голландец мощно зарядил со штрафного в перекладину на 88-й минуте.

«Ахмат» тоже довольно неплохо усилился этой зимой и возобновил сезон с двух побед. Сначала он не без труда обыграл «Уфу» в матче 1/4 финала Кубка России (этап 1, Путь регионов), а затем победил «Оренбург» (3:1) в РПЛ. Помогла грозненцам ошибка арбитра Евгения Трубина.

Он ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота оренбуржцев и напрасно удалил защитника Михаила Сивакова. Если бы не этот эпизод, встреча вполне могла сложиться иначе. И после этого подопечные Сергея Ташуева потерпели два поражения.

Сначала грозненцы дома проиграли «Локомотиву» (0:1) в чемпионате России. Соперник с 20-й минуты играл вдесятером, а с 60-й 9 на 11. И, несмотря на меньшинство, железнодорожники создали несколько опаснейших моментов. На 37-й минуте Франсуа Камано угодил в перекладину. На 82-й минуте в контратаку убежали Антон Миранчук и Константин Марадишвили.

Затем «Ахмат» также на домашнем стадионе проиграл в матче 1/4 финала Кубка России (этап 2, Путь регионов) с «Краснодаром» (0:3). В этот раз уже грозненцам пришлось играть в меньшинстве. На 39-й минуте при счёте 0:1 получил прямую красную карточку полузащитник Артём Тимофеев.

Впрочем, даже не будь этого удаления, подопечные Ташуева, скорее всего, проиграли бы с подобным счётом. Новобранцы пока что плохо вписываются в команду, и у тренера не получается отладить механизмы. Если на домашнем стадионе у них возникают столь серьёзные проблемы, то на выезде им тем более вряд ли удастся преуспеть.

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После ничьей с ЦСКА Осинькин отметил, что рубцы от 0:4 останутся у его подопечных надолго. Также наставник отметил, что сейчас главное сыграть на другом эмоциональном уровне. Он признался, что в первую очередь в доступные для отдыха и подготовки дни психологически готовил команду.

Как видно, не зря. В четырёх из пяти матчей с лидерами самарцы выступили просто шикарно, пусть и не во всех удалось добыть очки. После такого встречу со сбавившими обороты грозненцами на домашнем стадионе можно назвать лёгкой прогулкой. Предлагаем проверить П1 за коэффициент 2.18.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» 19 марта 2023 года

Обновлённые «Крылья Советов» смотрятся очень здорово. Они прошли закалку встречами с сильными соперниками, показав классную игру. Даже после разгромного поражения самарцы сумели реабилитироваться и навязать свой футбол ЦСКА. Маловероятно, что «Ахмату» удастся в грядущем матче зацепиться хотя бы за ничью. Домашний стадион не помог ему избежать поражения с оставшимся вдевятером «Локомотивом» и разгрома в игре с «Краснодаром».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за коэффициент 2.18.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

Прогноз на матч «Химки» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» с коэффициентом 3.40.

Прогноз на матч ПСЖ – «Ренн» с коэффициентом 2.70.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Торпедо» с коэффициентом 3.42.