«Торино» — «Наполи». Хвича опять обойдёт Миранчука

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19 марта состоится матч 27-го тура итальянской Серии А «Торино» – «Наполи». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех туринцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.95. Поставить на ничью предлагают за 3.62.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Наполи» 19 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» – «Наполи» не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Торино» — «Наполи» (19.03.2023)

В заключительный игровой день 27-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут пять матчей. Нас интересует встреча в Турине, где на стадионе «Олимпико-Гранде Торино» местный одноимённый клуб примет лидера сезона «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Торино» отчаянно не хочет отставать в гонке за место в еврокубковой зоне. Да, пока шансы «быков» невелики, ведь они лишь на восьмой строчке и от первой шестёрки отстают на восемь очков. Однако команда Ивана Юрича преодолела очередной неприятный период. В двух последних матчах одержаны две победы с сухим счётом.

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Впрочем, нельзя не отметить, что в соперниках были не самые крепкие «Болонья» (1:0) и «Лечче» (2:0). Во втором случае так и вовсе было больше борьбы, чем качественного футбола. Но для стиля хорватского тренера это привычное дело. Он ставит на крепкую оборону и индивидуальный креатив лидеров атаки.

За активность впереди у туринцев по-прежнему отвечает Алексей Миранчук. Российский нападающий не выдаёт результативные серии, но в каждом матче так или иначе влияет на уровень давления в атаке. У него лучший показатель ключевых пасов в команде, а также он второй бомбардир и ассистент с линейкой 4+4. В игре с «Лечче» Алексей тоже отметился передачей.

Тем не менее акцент у «быков» всё равно на обороне. Они пропустили 29 голов – это пятый лучший показатель в Серии А. На домашнем стадионе в 12 встречах «Торино» лишь один раз пропустил больше одного мяча. Не возникает сомнений, что он вновь постарается закрыться.

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«Наполи» играет в совсем ином стиле, что неудивительно для лучшей команды этого сезона в Серии А. Подопечные Лучано Спаллетти в позапрошлом туре допустили обидную осечку в матче с «Лацио» (0:1), но быстро исправились. Во-первых, поражение стало для гостей лишь вторым в новом году и третьим за весь турнирный год. Во-вторых, началась новая победная серия.

За неделю неаполитанцы успели уверенно обыграть «Аталанту» в чемпионате (2:0) и «Айнтрахт» в Лиге чемпионов (3:0). Но самое важное, что в этих играх «Наполи» доминировал практически в каждом эпизоде. При этом нельзя сослаться на преимущество домашнего поля, ведь на выезде у него победная серия равна шести матчам без пропущенных голов.

Во многом уровень «Наполи» отображают простые статистические показатели. Он пропустил меньше всех среди итальянских клубов и забил больше всех. В атаке всё так же неудержима связка Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии. И это даже с учётом того, что грузинский футболист сбавил обороты, забив лишь один мяч в четырёх последних матчах. Он всегда заметен.

Перед перерывом на матчи сборных остановить фаворита будет тяжело. Гости находятся в прекрасной форме и добиваются исторических результатов – чего только стоит первый выход в четвертьфинал ЛЧ. Они сейчас сметают оборону практически любого соперника, не заставляя болельщиков скучать.

В том, что «Наполи» будет играть в Турине исключительно на победу, сомнений нет. Как и в том, что у хозяев не так много шансов его остановить. В последний раз выиграть в очных матчах туринцам удалось восемь лет назад.

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Однако «быки» всё равно дома упрутся и попытаются осложнить лидеру жизнь. Неаполитанцам после сложного графика нет смысла ставить на кон всё, так как отрыв солидный и матчей ещё много. Три из пяти последних побед в играх с «Торино» «Наполи» добывал с минимальным счётом. И теперь рассмотрим победу гостей в один гол за 3.32.

Итальянский «Торино» на своём официальном сайте опубликовал информацию о травме российского полузащитника команды Алексея Миранчука. Футболист не примет участия в игре с «Наполи».

Прогноз и ставка на матч Серии А «Торино» — «Наполи» 19 марта 2023 года

«Торино» вернулся на победный путь и в борьбу за еврокубки. Команда Юрича снова обрела надёжность в защите. Но в матче с «Наполи» у хозяев не так много вариантов – им придётся сыграть закрыто и в первую очередь ставить на качество у своих ворот. «Наполи» тоже на выезде не привык громить соперников, да и после длинной недели это и не нужно. Фавориту вполне хватит спокойной минимальной победы на классе.

Ставка: победа «Наполи» в один гол за 3.32.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

Сёмин: могу представить Кварацхелию претендентом на «Золотой мяч».

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» с коэффициентом 3.40.

Орлов: Промеса нельзя назвать легендой «Спартака».

Прогноз на матч «Пари НН» — «Торпедо» с коэффициентом 3.42.