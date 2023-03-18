«Пари НН» — «Торпедо». Для Талалаева это приговор!

19 марта состоится матч 20-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Торпедо». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех москвичей оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Торпедо» 19 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что игра 20-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Торпедо» (19.03.2023)

«Пари НН» в 20-м туре РПЛ сыграет с «Торпедо» на стадионе «Нижний Новгород». Начало матча — в 16:30 мск. Хозяевам необходимо реабилитироваться за два поражения от команды Валерия Карпина.

Футболисты из Нижнего Новгорода волей календаря дважды пересекались с «Ростовом». Главный тренер сборной России Карпин словно принимал экзамен на профпригодность у наставника «Пари НН» Артёма Горлова — 35-летний тренер с треском провалился.

Мостовой: основная задача «Спартака» — ждать потери очков от «Зенита».

Преимуществом владели подопечные Карпина, но для победы им пришлось приложить максимум усилий. Только пенальти, назначенный в ворота клуба из Нижнего Новгорода в добавленное арбитром время, передвинул чашу весов в пользу «Ростова» (2:1).

Вторая игра прошла уже в Нижнем. Артём Горлов сделал выводы из поражения и сменил тактическую схему. Вместо четвёрки защитников он выпустил трёх центральных и несколько сбил Карпина с толку, но в итоге матч завершился в пользу «Ростова» со счётом 1:0.

Артём Горлов вообще с большим энтузиазмом пускается в тактические эксперименты. В ходе контрольных встреч на сборах он тестировал несколько схем. Какую выберет главный тренер «Пари НН» на игру с «Торпедо» — сложный ребус для Андрея Талалаева.

Сёмин: могу представить Кварацхелию претендентом на «Золотой мяч».

Тактика — дело, конечно же, хорошее, но перед хозяевами всё отчетливее замаячила перспектива попасть в стыки по итогам чемпионата РПЛ. До завершения сезона остаётся 10 матчей, а Горлов и его команда на опасном 13-м месте.

Судя по положению клубов, конкуренты «Пари НН» серьёзные —- «Локомотив» с Дзюбой и «Крылья Советов». Если не обыграть беспросветного аутсайдера «Торпедо», то у кого отбирать очки в принципе? Серьёзной проверкой станет матч для Горлова!

Нельзя обвинить футболистов «Торпедо» в безразличии — команда в каждой игре работает на максимуме своих возможностей. Только одна беда — возможности эти слишком ограничены. Даже болельщики отвернулись от автозаводцев. За потугами гостей в минувшем туре наблюдали 207 зрителей.

Весьма натужно идут дела у «Торпедо» в атаке. Всего девять мячей за 19 туров забили в сетку ворот автозаводцы. Раскачать их позиционное нападение не может даже такой мастер тактики, как Андрей Талалаев. Два забитых мяча «Краснодару» можно назвать счастливым случаем. В игре с «Уралом» впереди была вновь беспросветная тоска.

«Торпедо» и «Пари НН» провели пять личных встреч. Полное преимущество на стороне клуба из Нижнего Новгорода. Он победил гостей в четырёх встречах, а оставшаяся игра завершилась ничейным результатом. Разница забитых мячей 10:2 в пользу хозяев.

Орлов: Промеса нельзя назвать легендой «Спартака».

«Пари НН» показывает тактически грамотный и скоростной футбол, но уж слишком сильные достались соперники команде на стартовом отрезке весенней части сезона. С автозаводцами будет легче, поскольку клуб из Москвы в плохой форме. Перспективно смотрится ставка на победу «Пари НН» за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Торпедо» 19 марта 2023 года

Артём Горлов доказал, что умеет делать выводы из поражений в матчах с более статусными командами. У «Торпедо» же не складывается игра с «Пари НН». Весьма вероятно, что хозяева выиграют снова. На это и поставим за 1.90.

Ставка: победа «Пари НН» за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

Черчесов: надеюсь, «Торино» выкупит Миранчука.

Прогноз на матч ПСЖ — «Ренн» с коэффициентом 2.70.

Колосков: не думаю, что 1/8 финала ЛЕ — успех для Черчесова.

Прогноз на матч «Химки» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.