«МЮ» — «Фулхэм». Одного трофея тен Хагу мало

19 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «дачников» оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «МЮ» — «Фулхэм» 19 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» (19.03.2023)

Миновали ответные встречи 1/8 финала Лиги Европы. Возвращаемся на внутренние арены. На 19 марта запланированы три игры 1/4 финала Кубка Англии. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» после зимнего перерыва очень сильно прибавил. Он выиграл Кубок лиги, уверенно обыграв в финале «Ньюкасл» (2:0), а также добыл путёвку в 1/4 финала Лиги Европы. На предыдущих стадиях турнира «красные дьяволы» победили «Барселону» (4:3 по сумме двух матчей) и «Бетис» (4:1 и 1:0).

Сёмин: могу представить Кварацхелию претендентом на «Золотой мяч».

Хорошо дела идут у манкунианцев и в чемпионате Англии. Они располагаются на третьем месте в турнирной таблице. За последние 13 туров подопечные Эрика тен Хага проиграли только «Арсеналу» (2:3) и «Ливерпулю» (0:7). Причём в обоих случаях они выступали на выезде.

Также «красные дьяволы» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Лидсом» (2:2) и «Саутгемптоном» (0:0). Во всех остальных встречах они одержали результативные победы. Наиболее интересна игра последнего тура со «святыми», так как в ней получил красную карточку Каземиро. Она стала для бразильца второй в этом сезоне. Он дисквалифицирован на четыре матча.

Бразильский полузащитник стал основообразующим футболистом «МЮ». Потеря, мягко говоря, неприятная. С другой стороны, тен Хаг довольно неплохо обходился и без него. У Давида де Хеа было больше работы, чем обычно, но манкунианцам удалось обойтись без поражений. Небезуспешно замещал Каземиро Марсель Забитцер, взятый в аренду у «Баварии».

Мостовой: основная задача «Спартака» — ждать потери очков от «Зенита».

«Фулхэм» далеко не так успешен и силён, как «Манчестер Юнайтед». За последние восемь туров в АПЛ он победил только в матчах с располагающимся в нижней части турнирной таблицы «Ноттингем Форест» (2:0) на домашнем стадионе и «Брайтоном» (1:0). Также «дачники» сыграли вничью с «Челси» (0:0) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Поражения подопечные Марку Силвы потерпели во встречах с «Ньюкаслом» (0:1), «Тоттенхэмом» (тоже 0:1), «Брентфордом» (2:3) и «Арсеналом» (0:3). В результате они спустились на девятую строчку в турнирной таблице. Отрыв от идущего следом «Челси» составляет всего два очка. При этом у «аристократов» есть матч в запасе.

Вероятно, спад произошёл из-за того, что лондонцы попросту устали держать сумасшедший темп. В большей части этих встреч им приходилось много играть от обороны и терпеть шквалы атак соперников. В той же встрече с «Брайтоном» «дачники» отнюдь не без удачи одержали победу. Голкипер Бернд Лено совершил целых семь сейвов.

Для команды, которая ещё в прошлом сезоне выступала в Чемпионшипе, даже девятое место — великолепный результат. Футболистов и тренера «Фулхэма» определённо есть за что похвалить. Например, за самоотдачу и наличие волевых качеств. Кстати, по итогам февраля Марку Силва был номинирован на звание тренера месяца.

Тем не менее резервов у «дачников» по-прежнему очень мало. Не хватает как сбалансированности и глубины состава, так и банального качества. У «красных дьяволов», несмотря на огромное количество кадровых потерь, в данном плане полный порядок. В первую очередь за это стоит отдать должное тен Хагу. Голландец всесторонне улучшил «Манчестер Юнайтед».

Черчесов: надеюсь, «Торино» выкупит Миранчука.

Колоссальный прогресс прослеживается в игре Маркуса Рашфорда. После международного перерыва нападающий набрал умопомрачительную форму. Он забил целых 19 голов и отдал четыре голевые передачи за последние 24 матча во всех официальных турнирах. Думается, он поможет добыть тен Хагу победу.

Поставить на победу манкунианцев и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. История 10 последних очных встреч во всех официальных турнирах свидетельствует в пользу данного исхода. Семь из них закончились именно так. «Дачники» за этот период времени не выиграли ни разу.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 19 марта 2023 года

У «Манчестер Юнайтед» гораздо лучше глубина состава. Несмотря на кадровые потери, он выглядит явным фаворитом. «Красные дьяволы» преуспевают во всех турнирах, радуя своих поклонников красивым футболом и большим количеством голов. История 10 последних очных встреч всецело на их стороне. У «Фулхэма», по-видимому, накопилась усталость. Он долгое время выступал, превозмогая себя, прыгая выше головы. Вероятно, они всё же сумеют на характере оформить в ворота де Хеа один или даже два мяча. Но манкунианцы наверняка забьют больше.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» с коэффициентом 3.40.

Орлов: Промеса нельзя назвать легендой «Спартака».

Прогноз на матч «Химки» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.

Леонид Слуцкий и Артём Дзюба приняли участие в съёмках шоу.