«Интер» — «Ювентус». Обойдётся без острого сюжета

19 марта состоится матч 27-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00, а шансы туринцев оценены в 4.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» 19 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Ювентус» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» (19.03.2023)

Матч 27-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» состоится 19 марта в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Даниэле Киффи даст стартовый свисток в 22:45 мск. Сможет ли «старая синьора» отстоять свои амбиции на Лигу чемпионов? Разбираемся вместе.

«Интер» в начале сезона не демонстрировал результатов, которые соответствуют претенденту на чемпионство. Команда Симоне Индзаги здорово прибавила со второй половины осени. Чёрно-синие выиграли 12 из 18 последних матчей в Серии А. Две встречи завершились ничейным результатом, а остальные четыре они проиграли.

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Примечательно, что три поражения на этом отрезке пришлись на матчи с представителями нижней части турнирной таблицы — «Эмполи» (0:1), «Болоньей» (0:1) и «Специей» (1:2). Складывается впечатление, что «нерадзурри» умеют настраиваться на важные матчи и часто расплачиваются за недооценку соперников.

По итогам 26 туров «змеи» расположились на второй строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Наполи» команду Симоне Индзаги отделяет 18 очков. За 12 туров до конца сезона борьба за скудетто выглядит как несбыточная мечта, а ведь ещё недавно казалось, что интрига жива — в первой встрече после возобновления чемпионата «Интер» обыграл «Наполи» со счётом 1:0. Эдин Джеко забил победный гол.

Если в первой половине турнирной дистанции «Интер» демонстрировал завидную результативность, то после возобновления сезона «змеи» стали действовать гораздо скромнее. Индивидуальный высокий класс лидеров атаки ещё не залог отсутствия проблем в игре в завершающей стадии атаки. Только Лаутаро Мартинес после ЧМ-2022 демонстрирует высокий уровень игры. Аргентинец забил семь голов в Серии А, а также на его счету два (1+1) результативных действия в Кубке Италии.

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Симоне Индзаги нашёл выход из ситуации, заметно повысил качество игры в обороне. За 16 официальных матчей после возобновления клубного сезона «змеи» пропустили лишь девять голов, в девяти встречах сохранив собственные ворота в безопасности. Собственно, благодаря надёжной игре защиты «Интер» смог выстоять в ответном матче с «Порту».

«Ювентус» заметно активизировался в последние месяцы. За 17 туров «старая синьора» набрала 40 очков, но из-за снятия 15 очков команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Массимилиано Аллегри прокомментировал борьбу за место в зоне Лиги чемпионов: «После этих дисциплинарных санкций финишировать в топ-4 — это всё равно что выиграть три скудетто».

Впрочем, отставание от идущего на четвёртом месте «Милана» составляет всего 10 очков, и у туринцев есть все шансы добиться цели. Также нельзя отбрасывать вариант с Лигой Европы, где в 1/4 финала «Ювентус» встретится со «Спортингом». Победа в данном еврокубке гарантирует путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Если вынести за скобки крупное поражение с «Наполи» (1:5), то туринцы являются одной из лучших команд Серии А в показателе надёжности игры в защите. За последние 17 туров они 11 раз сохраняли собственные ворота сухими, пропустив суммарно 15 голов.

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Соперники здорово прибавили в защите. Оба тренера преследуют свои турнирные цели и понимают, что рисковать нельзя, поэтому стоит ждать осторожную игру с уклоном в оборону. Высока вероятность, что в этой встрече болельщики и вовсе не увидят голов. На этом фоне рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Ювентус» 19 марта 2023 года

От «Интера» сложно ожидать большого количества забитых голов. Команда Симоне Индзаги делает разницу за счёт надёжной игры в обороне. Туринцы также качественно прибавили в этом игровом аспекте. Они пропускают крайне редко, демонстрируя содержательный командный футбол. В важнейшем для обеих команд матче не стоит ожидать игры на встречных атакующих курсах и результативного футбола. Отсюда ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

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