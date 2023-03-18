«Авангард» — «Металлург», второй матч. Кравец нащупает слабые места

«Ястребы» дома ещё не проигрывали «лисам» в сезоне, и состав выглядит свежее из-за календаря, но никто не обещает лёгкой прогулки.

19 марта состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.04, успех магнитогорцев оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Металлург» 19 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (19.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 19 марта запланированы две встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить второй игре «Авангарда» и «Металлурга», которая пройдёт на льду «G-Drive Арены» в Омске. Стартовое вбрасывание состоится в 14:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу омичей.

Накануне подопечные Михаила Кравца дома обыграли «Металлург» (2:1 ОТ). Рид Буше вывел хозяев вперёд на 11-й минуте встречи, Семён Кошелев из «Металлурга» смог сравнять счёт лишь на 32-й минуте матча при игре в большинстве. Решающей же стала шайба Арсения Грицюка на 69-й минуте матча в овертайме.

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У Ильи Воробьёва за плечами опыт, а у «Авангарда» состав выглядит свежее. Во-первых, потому что «лисы» сыграли все семь встреч с «Автомобилистом», и даже в последнем матче не обошлось без овертайма. «Ястребы» же сыграли всего пять встреч с «Сибирью» и особых проблем не испытали.

Илья Воробьёв пообещал поговорить со своими защитниками, так как в овертайме у Майе была отличная возможность, но не получилось, зато хозяева смогли использовать свой шанс.

Игра получилась плотная, никто не уступал. В Омске в этом сезоне «ястребы» дома ещё ни разу не проиграли «Магнитке» за две встречи в регулярке (5:1 и 4:3 ОТ). Поэтому тренерскому штабу «лис» придётся непросто, нужно придумывать что-то новое.

Конечно, сложно сравнивать плей-офф и регулярку, но пока «ястребы» смотрятся предпочтительнее, хотя и ненужные удаления, которые они нахватали во втором периоде первого матча, сыграли злую шутку. Хорошо, что в третьем периоде гости не смогли реализовать большинство ещё раз.

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Над этим компонентом придётся Михаилу Кравцу поработать, но в остальном у его состава проблем не наблюдается. Хотя и Рид Буше высказался о том, что Эдди Паскуале один из лучших голкиперов КХЛ и его очень непросто пробить, особенно прямыми бросками. Поэтому команде придётся искать подход к воротам соперника.

Думается, второй матч будет не менее сложным и по характеру игры также неуступчивым. Дома у «Авангарда» отменная поддержка трибун, и, думается, Михаил Кравец сделает всё возможное, чтобы одержать вторую победу на своём льду.

Поэтому проверим ставку на то, что «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90. У команд в составах хватает звёзд и мастеров. Таких как Рид Буше, Владимир Ткачёв и Сергей Толчинский у «ястребов», у «лис» же лучший снайпер и лучший бомбардир Филипп Майе. Брендан Лайпсик идёт вторым в гонке бомбардиров.

И это ещё не весь список игроков, которые могут и умеют решать исход встреч, да и вообще играют значимую роль в команде. Поэтому соперники друг друга стоят, и говорить о явном фаворите сложно, но пока домашняя обстановка помогает омичам. Плюс состояние хозяев на данный момент лучше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 19 марта 2023 года

«Авангард» и «Металлург» проведут работу над ошибками и выйдут уже с другим настроем. Однако выделить фаворита сложно, но Михаил Кравец в этом сезоне ещё ни разу не проигрывал Воробьёву дома. Плюс у хозяев состав выглядит свежее, думается, как минимум дома может не проиграть, и к этому добавим тотал меньше. Пока команды ищут подходы к воротам, и не всегда всё получается.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

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