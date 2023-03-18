«Байер» — «Бавария». Азмун пользуется доверием

19 марта 2023 года состоится матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.57. Шансы Леверкузена оценены в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария» 19 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Байер» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.80. Ставки на то, что победу одержат мюнхенцы со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Байер» — «Бавария» (19.03.2023)

Мюнхенская «Бавария» вновь единолично занимает первое место в Бундеслиге. В воскресенье она приедет в гости к сопернику — «Байеру» на «Бай-Арену», чтобы одержать четвёртую победу подряд в Бундеслиге.

«Байер» победил «Ференцварош» в Лиге Европы со счётом 2:0. Леверкузенцы находятся в хорошей форме, одержав две победы подряд в Бундеслиге. Несмотря на то что «львы» отстают от первой шестёрки, работа Хаби Алонсо на посту главного тренера заслуживает похвалы.

Месси из-за недовольства Галтье раньше времени покинул тренировку «ПСЖ».

Мюнхенская «Бавария» не знает поражений в шести очных матчах подряд во всех соревнованиях. В пяти из этих шести встреч мюнхенцы одержали победу. В начале этого сезона команда победила «Байер» со счётом 4:0 дома. Лерой Зане, Джамал Мусиала и Садио Мане забили в первом тайме, а Томас Мюллер добавил четвёртый гол во втором периоде.

«Бавария» взяла 15 из возможных 18 очков. Она обыграла своих последних шестерых соперников со счётом 19-9. Это лучшая выездная команда Бундеслиги, набравшая 24 очка в 12 играх в гостях.

«Байер» набрал 10 очков из возможных 18. В последних шести матчах «львы» забили 13 голов и пропустили девять мячей. Форма «Байера» дома становилась лучше на протяжении всего сезона. Команда выиграла четыре из шести последних домашних матчей.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль: мы сами виноваты, что проиграли «Оренбургу».

Алонсо придётся обойтись без четырёх игроков в этом матче. Однако он также может провести ротацию состава после выезда в Венгрию. Нападающий Патрик Шик вряд ли будет доступен после растяжения паха. Резервный вратарь Андрей Лунёв выбыл из-за травмы спины. Полузащитник Чарлес Арангис может пропустить матч из-за растяжения икры. Зато выздоровел полузащитник Карим Беллараби.

Юлиан Нагельсман останется без нападающего Эрика Шупо-Мотинга — травма спины. Вратарь Нойер выбыл из-за перелома ноги.

«Байер» действительно представляет угрозу для «Баварии». Под руководством Алонсо «львы» продолжают совершенствоваться. Однако красные всё ещё впереди Леверкузена. Лидер чемпионата должен одержать победу.

«Баварии» придётся бороться за три очка, и игра может быть очень напряжённой. «Львы» вполне могут победить со счётом 3:2. В играх с «Байером» забивалось более 2.5 мяча в 11 из последних 13 матчей во всех соревнованиях. Предлагаем поставить на то, что «львы» не проиграют и тотал больше 3.5 мяча за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Байер» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

Сын Марадоны: хочу, чтобы Хвича получил 10-й номер отца.

Прогноз на матч «Химки» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.

Гвинейский игрок «Пари НН» рассказал о желании получить российский паспорт.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» с коэффициентом 3.40.