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«Байер» — «Бавария», прогноз на матч Бундеслиги 19 марта 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Байер» — «Бавария». Азмун пользуется доверием
Максим Ермаков
«Байер» — «Бавария»: прогноз на матч Бундеслиги
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Хаби Алонсо нашёл подход к каждому и получает вознаграждение.

19 марта 2023 года состоится матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.57. Шансы Леверкузена оценены в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария» 19 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Байер» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.80. Ставки на то, что победу одержат мюнхенцы со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Байер» — «Бавария» (19.03.2023)

Германия - Бундеслига. 25-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен

Мюнхенская «Бавария» вновь единолично занимает первое место в Бундеслиге. В воскресенье она приедет в гости к сопернику — «Байеру» на «Бай-Арену», чтобы одержать четвёртую победу подряд в Бундеслиге.

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«Байер» победил «Ференцварош» в Лиге Европы со счётом 2:0. Леверкузенцы находятся в хорошей форме, одержав две победы подряд в Бундеслиге. Несмотря на то что «львы» отстают от первой шестёрки, работа Хаби Алонсо на посту главного тренера заслуживает похвалы.

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Мюнхенская «Бавария» не знает поражений в шести очных матчах подряд во всех соревнованиях. В пяти из этих шести встреч мюнхенцы одержали победу. В начале этого сезона команда победила «Байер» со счётом 4:0 дома. Лерой Зане, Джамал Мусиала и Садио Мане забили в первом тайме, а Томас Мюллер добавил четвёртый гол во втором периоде.

«Бавария» взяла 15 из возможных 18 очков. Она обыграла своих последних шестерых соперников со счётом 19-9. Это лучшая выездная команда Бундеслиги, набравшая 24 очка в 12 играх в гостях.

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«Байер» набрал 10 очков из возможных 18. В последних шести матчах «львы» забили 13 голов и пропустили девять мячей. Форма «Байера» дома становилась лучше на протяжении всего сезона. Команда выиграла четыре из шести последних домашних матчей.

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Алонсо придётся обойтись без четырёх игроков в этом матче. Однако он также может провести ротацию состава после выезда в Венгрию. Нападающий Патрик Шик вряд ли будет доступен после растяжения паха. Резервный вратарь Андрей Лунёв выбыл из-за травмы спины. Полузащитник Чарлес Арангис может пропустить матч из-за растяжения икры. Зато выздоровел полузащитник Карим Беллараби.

Юлиан Нагельсман останется без нападающего Эрика Шупо-Мотинга — травма спины. Вратарь Нойер выбыл из-за перелома ноги.

«Байер» действительно представляет угрозу для «Баварии». Под руководством Алонсо «львы» продолжают совершенствоваться. Однако красные всё ещё впереди Леверкузена. Лидер чемпионата должен одержать победу.

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«Баварии» придётся бороться за три очка, и игра может быть очень напряжённой. «Львы» вполне могут победить со счётом 3:2. В играх с «Байером» забивалось более 2.5 мяча в 11 из последних 13 матчей во всех соревнованиях. Предлагаем поставить на то, что «львы» не проиграют и тотал больше 3.5 мяча за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Байер» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча за 6.00.

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Заглавное фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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