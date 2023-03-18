«ПСЖ» — «Ренн». Месси ставит Галтье в неудобное положение

Лионель держит интригу о своём будущем, а теперь покинул тренировку раньше времени.

19 марта 2023 года состоится матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн». Начало игры — в 19:05 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.47. Шансы «Ренна» оценены в 6.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» 19 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «ПСЖ» — «Ренн» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Ставки на то, что победу одержат парижане со счётом 2:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн» (19.03.2023)

Хозяева начинают выходные на первом месте в таблице с 66 очками, в то время как гости находятся на пятом месте с 47 очками.

«ПСЖ» выйдет на игру после победы со счётом 2:1 в игре с «Брестом» в Лиге 1 в минувшие выходные. Открыв счёт на 37-й минуте, соперник сравнял его всего через шесть минут, а в концовке парижане забили второй и выиграли.

Месси из-за недовольства Галтье раньше времени покинул тренировку «ПСЖ».

Это была важная победа для «ПСЖ», так как они стремятся оставить в прошлом разочарование от вылета из Лиги чемпионов. Парижане проиграли «Баварии» (0:2) в ответном матче и уступили по сумме двух матчей — 0:3, в результате чего им осталось выиграть Лигу 1 в этом сезоне.

Тенденции показывают, что «ПСЖ» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех соревнованиях. Все победы были одержаны в Лиге 1. Парижане обыграли «Лилль» и «Нант» дома, а также «Марсель» и «Брест» на выезде.

«ПСЖ» не проигрывал в 33 из 36 матчей в Лиге 1 и в 32 последних домашних матчах в чемпионате. Ставка обе забьют играла в каждом из четырёх последних домашних матчей парижан.

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«Ренн» приезжает на Париж, добыв очко в ничьей с «Осером» (0:0) в Лиге 1 в прошлые выходные. Это был разочаровывающий результат, ведь соперник находится в зоне понижения, и «Ренн» потерял очки, несмотря на стремление подняться выше в таблице.

В Лиге 1 «Ренн» одержал всего одну победу в последних семи матчах на выезде. В шести из них он забил лишь однажды.

У «ПСЖ» из-за травм отсутствуют Ашраф Хакими, Норди Мукиэле, Маркиньос, Преснел Кимпембе и Неймар.

«Ренн» отправляется в столицу Франции без травмированного квартета Жереми Доку, Дезире Дуэ, Лоранса Ассиньона и Шеки.

Мы ожидаем, что в этой игре обе команды найдут доступ к воротам, но с преимуществом хозяев «ПСЖ» должен стартовать как явный фаворит, чтобы взять максимум очков. Однако в последних домашних матчах Лиги 1 он не разгромил соперников, и эта игра может закончиться со счётом 2:1.

Однако у парижан назревает новый скандал. Судя по информации источников, Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ». Изначально утверждалось о конфликте игрока с Галтье. Аргентинец был недоволен работой наставника. Позже появилась свежая информация от источника: Лионель получил повреждение. Участие его в предстоящей игре под вопросом. Кроме того, активно появляются слухи о возвращении футболиста в «Барселону».

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Предлагаем поставить на победу «ПСЖ» и обе забьют за 2.80 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. Использовать его можно в приложении для ставок на любые события, в том числе на игру «ПСЖ» — «Ренн».

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