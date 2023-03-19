Экспресс на 19 марта с коэффициентом 31.99: Месси нужен не «ПСЖ», а «Барселоне»

Галтье теряет контроль над аргентинцем и может проиграть «Ренну». Каталонцы не справятся со «сливочными», и Лионель им пригодился бы.

19 марта пройдут интересные события, среди которых сложно выделить самые интересные. Болельщиков ждут римское дерби, «эль класико» и многое другое. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 31.99 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» 19 марта

По большому счёту сезон для «ПСЖ» закончился после вылета из Лиги чемпионов из-за «Баварии». В Лиге 1 парижане обеспечили себе отрыв 10 очков от ближайшего преследователя и наверняка доведут дело до победы, а главная цель им снова не покорилась. После проигрыша «Баварии» парижане сыграли крайне неубедительно с «Брестом», где смогли вырвать победу только на последних минутах.

«Ренну» нужно постараться, чтобы добраться до путёвки в Лигу чемпионов, но стабильностью бретонцы сейчас не отличаются, и сделать это будет тяжело. В двух последних матчах «Ренн» не забил ни одного гола и ограничился только ничьей с «Осером». Зато команда Бруно Женезио умеет настраиваться на серьёзных соперников, пусть она и не всегда побеждает, но создаёт им много проблем.

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Ослабленный травмами и практически лишённый мотивации «ПСЖ» не самый страшный соперник, что мы могли увидеть в прошлом туре. Сейчас у хозяев стало ещё больше проблем в обороне, и в этом есть шанс для «Ренна». Не стоит недооценивать гостей, они вполне могут уехать из Парижа с очками. Предлагаем поставить на непроигрыш «Ренна» с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 19 марта

Для ЦСКА вторая часть сезона началась не совсем удачно. Армейцы уже успели проиграть «Сочи», да и в Кубке России столкнулись с сопротивлением «Крыльев Советов», хотя в чемпионате перед этим обыграли их очень уверенно. ЦСКА пока не набрал оптимальную форму, команде Владимира Федотова не хватает стабильности, но в домашних матчах она выглядит хорошо и демонстрирует красивый футбол.

«Зенит» и вовсе уже простился с Кубком, который, такое впечатление, оказался просто не нужен Сергею Семаку и его команде. Московское «Динамо» выбило петербуржцев по пенальти, хотя имело все шансы не затягивать матч и справиться ещё в основное время, но судья решил иначе. По сути «Зенит» оступился на первом же серьёзном сопернике, так как ранее он побеждал команды, которые явно ниже классом.

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Гостевые матчи даются чемпиону тяжелее домашних. ЦСКА пока не набрал оптимальную форму, но за счёт родных стен и настроя на принципиального соперника может создать «Зениту» немало проблем. Вряд ли армейцы смогут дожать «Зенит» и набрать три очка, но рассчитывать на ничью они вполне могут. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.55.

Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал» 19 марта

«Барселона» вышла на серию из трёх побед подряд со счётом 1:0. Одной из обыгранных команд как раз и был «Реал», уступивший в первом полуфинальном матче Кубка Испании у себя дома. Слишком много выводов по той игре сделать не получится. Обе команды смотрелись неубедительно. Каталонцы создали очень мало моментов и выиграли только благодаря автоголу Эдера Милитао, а «Реал» и вовсе не нанёс ни одного удара в створ.

«Реал», в отличие от соперника, был вынужден тратить силы на Лигу чемпионов, зато теперь он в хорошем настроении после выхода в четвертьфинал. У «сливочных» в последнее время хватало неубедительных результатов, но в игре они смотрелись достойно, некоторые потери очков можно смело списать на невезение.

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Карло Анчелотти прекрасно понимает важность этого матча и должен настроить свою команду до предела. У него есть возможность выставить оптимальный состав, многие из лидеров «Реала» сейчас в хорошей форме, и букмекеры зря недооценивают мадридцев. «Барселона» сейчас не выглядит сильнее «Реала», и гости могут в этом матче добиться своего. Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Реала» за 3.40.

Экспресс на матчи 19 марта

Ставка 1: «Ренн» не проиграет «ПСЖ» за 2.65.

Ставка 2: ничья в матче ЦСКА — «Зенит» за 3.55.

Ставка 3: победа «Реала» в матче с «Барселоной» за 3.40.

Общий коэффициент: 2.65 Х 3.55 Х 3.40 = 31.99.

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Прогноз на матч «Химки» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.

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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» с коэффициентом 3.40.