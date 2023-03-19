Хави идёт на хет-трик «эль класико»! Неужели «Реал» обречён?

За «Барселоной» уже две победы в очных матчах подряд, но, вероятнее всего, это не конец.

19 марта 2023 года состоится матч Примеры «Барселона» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.18. Шансы мадридцев оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.55.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Реал» 19 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Барселона» — «Реал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.95. Ставки на то, что победу одержат каталонцы со счётом 1:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (19.03.2023)

«Барселона» остаётся лидером чемпионата Испании, набрав 65 очков. После поражения в Лиге Европы каталонцы проиграли претенденту на вылет «Альмерии» (0:1). Затем «Барса» реабилитировались и победила мадридский «Реал» в Кубке Испании, а также «Валенсию» и «Атлетик» в Ла Лиге. Сине-гранатовые намерены продлить свою беспроигрышную серию дома.

«Барселона» определённо знает, как обыграть «сливочных», ведь выиграла два из трёх последних «эль класико». Хави гордится Левандовским, который лидирует в Ла Лиге с 15 голами. В команде также растут молодые звёзды: Педри с шестью голами, Ансу Фати с шестью голевыми передачами, Бальде с четырьмя голами и Гави с двумя передачами.

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Испанский тренер Хави не сможет рассчитывать на Педри и Дембеле в этом матче. Левандовски будет работать в паре с Гави. Френки де Йонг также может выйти в старте, а в полузащите к нему присоединятся Серхио Бускетс и Франк Кессье.

После победы 5:2 на «Энфилде» «Реал» показал хорошие результаты. Он сыграл вничью с «Атлетико» и «Бетисом» в чемпионате Испании и победил «Эспаньол» и вновь «Ливерпуль», выбив англичан из Лиги чемпионов. Однако клуб проиграл «эль класико» «Барселоне» в полуфинале Кубка Испании, несмотря на отсутствие Роберта Левандовского, Педри и Дембеле.

«Сливочные» надеются сохранить свой титул чемпиона Ла Лиги, несмотря на девятиочковое отставание от «Барселоны». Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице, одержав 17 побед и пять раз сыграв вничью в 25 матчах. Они забили 50 голов, пропустив при этом всего 19 мячей.

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Это будет четвёртое из пяти «эль класико», запланированных в этом сезоне. Следующая встреча состоится в рамках ответного матча Кубка Испании. В этом сезоне «Реал» выиграл только один матч на «Бернабеу» со счётом 3:1. Мадридцы должны будут проявить агрессию, которую демонстрировали на протяжении всего сезона, чтобы достичь цели.

Карим Бензема лидирует в команде с 11 голами, а Родриго Гоэс лучший по количеству передач — пять. Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде имеют 12 и девять голевых передач соответственно. Марко Асенсио сделал восемь голевых передач.

Последнее «эль класико» было малорезультативным. Ожидается, что в этот раз обе команды будут давить в атаке и забьют много голов. Кроме того, форма хозяев на данный момент гораздо лучше, чем гостей. Поэтому сделаем ставку на то, что «Барселона» выиграет и в матче будет забито больше 2.5 мяча. Букмекерская контора «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.95, а ещё дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.95.

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