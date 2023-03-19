Карлос Алькарас — Даниил Медведев. Испанец сместит Джоковича

20 марта в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) состоится финал теннисного турнира. Карлос Алькарас будет играть с Даниилом Медведевым. Начало игры — не ранее 2:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитом испанца: поставить на победу Алькараса можно с коэффициентом 1.80. Шансы россиянина оценены в 2.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев 20 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Карлос Алькарас – Даниил Медведев не затянется: тотал больше 23.5 гейма котируется за 2.00, а тотал меньше 23.5 гейма оценён аналитиками в 1.72. Ставки на то, что победу одержит испанец со счётом 2:0 по геймам, принимаются за 2.95 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев (20.03.2023)

Карлос Алькарас готов ко встрече с Даниилом Медведевым в матче за титул чемпиона Индиан-Уэллса и возвращение на первую строчку мирового рейтинга.

Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга, в калифорнийской пустыне одержал свою пятую победу, всухую обыграв Янника Синнера. При этом 19-летний спортсмен вышел в свой третий финал в этом сезоне. Он выиграл Открытый чемпионат Аргентины и проиграл в финале Рио-де-Жанейро. Статистика испанца — 13-1 в 2023 году.

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В напряжённом первом сете Алькарас взял победу на тай-брейке. В отличие от последней очной встречи в четвертьфинале US Open, которая получилась продолжительной, Синнер не смог ответить во втором сете, а испанец вышел в свой первый финал турнира в Индиан-Уэллсе, победив со счётом 2-0 (7:6, 6:3). В случае победы в соревнованиях он поднимется на вершину рейтинга.

Тем временем Медведев, шестой номер мирового рейтинга, продлил свою победную серию до 19 матчей, победив в другом полуфинале Фрэнсиса Тиафо (7:5, 7:6, (7:4)). Однако победа не была простой, поскольку 27-летнему теннисисту потребовалось восемь матчболов, чтобы выйти в финал своего четвёртого турнира подряд и первого в Индиан-Уэллсе.

Бывший первый номер мирового рейтинга не проигрывал с момента поражения на Australian Open, а также завоевал титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае, что позволило ему в 2023 году стать лучшим теннисистом в мире со статистикой 24-2.

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Алькарас проиграл единственную встречу с Медведевым всухую во втором круге Уимблдона два года назад, так что преимущество очных игр на стороне россиянина – 1-0.

Алькарас и Медведев — два лучших игрока в серии на данный момент. Оба спортсмена славятся классной игрой на харде. Испанец и россиянин отлично подают, наносят мощные удары на грунте и хорошо двигаются, особенно последний, учитывая его рост.

Однако Алькарас получает небольшое преимущество благодаря своему элитному атлетизму и умению бить виннерсы из невозможных углов. Он стал намного лучше играть после встречи с Медведевым на Уимблдоне два года назад, выиграв несколько турниров «Большого шлема» и Masters 1000.

В полуфинале Алькарас уверенно отработал на своих подачах – выполнил пять эйсов и вытащил один из двух брейк-пойнтов, в то время как Медведев подал девять эйсов и отыграл один из трёх брейк-пойнтов. Поскольку возвращение на первую строчку рейтинга не за горами, более свежий Алькарас должен взять этот матч.

Выбор: победа Алькараса со счётом 2:0 за 2.95.

Экспресс с коэффициентом 11.91.

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