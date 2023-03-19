«Торпедо» — СКА, третий матч. Ларионов пойдёт до конца

Профессор не откажется от результативного хоккея и продолжит использовать его как основную силу.

20 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Торпедо» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех нижегородцев оценён экспертами в 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Торпедо» — СКА 20 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Торпедо» Нижний Новгород — СКА Санкт-Петербург (20.03.2023)

На 20 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы две встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить третьему матчу между «Торпедо» и СКА. Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу армейцев.

Подопечные Романа Ротенберга во втором матче серии обыграли «Торпедо» (5:4). После первой встречи (2:1 ОТ) команды показали результативный хоккей, самым голевым получился второй период, когда соперники забросили шесть шайб на двоих. Победный же гол армейцев на счету Никиты Гусева. Для него это четвёртая шайба и 10-е набранное очко в плей-офф.

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Он один из лучших бомбардиров розыгрыша Кубка Гагарина, по 10 очков также у Михаила Григоренко из ЦСКА и Кёртиса Валка из «Автомобилиста». Матч получился настолько напряжённым, что без стычек не обошлось. СКА вёл со счётом 3:2 и мог увеличить преимущество, а Иван Кульбаков не зафиксировал шайбу, но хоккеисты из «Торпедо» вступились за своего голкипера.

Впрочем, удивило то, что СКА пропустил, играя в большинстве в этой встрече. Пусть и удача снова была на стороне петербургского клуба, и даже Игорь Ларионов в послематчевом интервью указал, что не хватило везения и времени. Удивил третий период, в котором команды не забили ничего.

Игорь Ларионов не унывает, верит в команду и не опускает руки. Да, счёт в серии 2-0 в пользу СКА, но по игре этого не видно. Слишком упорная и плотная борьба соперников. Плюс мотивации у нижегородцев поквитаться дома будет полно. Поддержка трибун будет обеспечена, ведь в городе любят свой клуб.

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Пусть СКА дважды огорчил «Торпедо» дома в регулярке со счётом (6:2 и 6:2), но в плей-офф, как видно, весомого преимущества соперник не имеет. Ларионов пообещал разобраться с ошибками в обороне, но его команда всё же больше играет в атакующий хоккей.

Ждём в Нижнем Новгороде большое количество голов. Однако выделять одну из команд не станем. «Торпедо» придётся вырывать победу дома, иначе при счёте 3-0 в серии играть будет куда сложнее. Тренерский штаб проводит большую работу над психологией состава в каждой игре.

Придётся идти ва-банк, но тем эта серия и интересна. У Романа Ротенберга много звёзд и опытных игроков, но даже этого не пугается нижегородская молодёжь, которая играет на равных. Поэтому мы проверим ставку на победу одной из команд и тотал больше 4.5 шайбы за 1.83.

У гостей состав в отличной форме и морально на подъёме, хозяевам же придётся поработать над ошибками. Игорь Ларионов верит в своих спортсменов и знает, что СКА можно побеждать, но пока чуть удачливее оказываются петербуржцы. Пора это исправлять.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — СКА 20 марта 2023 года

«Торпедо» снова не повезло, и теперь команда проигрывает в серии 0-2, но Игорь Ларионов верит в своих подопечных и знает ошибки, которые придётся разобрать. Серия переезжает в Нижний Новгород, в котором у хозяев отменная поддержка трибун, но сбрасывать со счетов гостей не стоит, в этой серии соперники идут почти вровень. Поэтому мы проверим ставку на победу одной из команд через тотал больше.

Ставка: победа одной из команд в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 11.91.

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