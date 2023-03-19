Кажется, мечта «Ман Сити» может сбыться в этом сезоне.

Холанда купили для победы в Лиге чемпионов? Но Кварацхелия и Бензема ещё в деле!

В преддверии старта квалификаций Евро-2024 состоялась жеребьёвка пар 1/4 финала Лиги чемпионов. Слепой жребий свёл между собой нескольких претендентов на титул. После перформанса «Реала» в двухматчевой серии с «Ливерпулем» и вылета Месси от «Баварии» рядовые болельщики стали задаваться вопросом – кто победит в Лиге чемпионов — 2022/2023? Разбираемся вместе и делаем долгосрочный прогноз на победителя.

Холанд — джокер «Ман Сити»?

«Манчестер Сити» с Эрлингом Холандом в составе и без — это две разные команды. Норвежский форвард забил 10 голов в Лиге чемпионов, пять из которых в ворота «Лейпцига», а в АПЛ он принял участие в большей половине результативных действий команды — набрал 33 (28+5) очка по системе «гол+пас». Недавно норвежец сказал, что «Ман Сити» купил его для победы в Лиге чемпионов. Думается, это так!

Апогеем достижений «Манчестер Сити» в ЛЧ является финал в сезоне-2020/2021. «Горожане» набрали сумасшедшую игровую форму. Шесть побед кряду с суммарным счётом 23:1 лишний раз подчёркивают атакующий потенциал команды Гвардиолы. Сейчас у «Ман Сити» есть козыри на руках, чтобы достичь цели.

Холанд: «Манчестер Сити» приобрёл меня для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Букмекерская контора «Фонбет» оценивает шансы небесно-голубых коэффициентом 3.50. Однако играть в 1/4 финала Лиги чемпионов им предстоит с «Баварией».

Осимхен и Кварацхелия далеко пойдут

«Наполи» должен выиграть скудетто. Досрочное чемпионство может развязать руки Лучано Спаллетти для борьбы в Лиге чемпионов. Клуб действует как слаженный организм и демонстрирует яркий атакующий футбол. Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия — лучший бомбардир и ассистент Серии А соответственно.

Победа неаполитанцев в Лиге чемпионов идёт за 4.70 по линии «Фонбет». Кажется, с таким хорошим настроем и забивной мощью у «Наполи» всё может получиться. К тому же жребий свёл команду с «Миланом».

Немецкая машина в деле!

Процесс перестройки не прошёл бесследно. Уход многолетнего лидера атаки Роберта Левандовского сказался на атакующем потенциале «Баварии», но Юлиан Нагельсман нашёл выход за счёт кадровых и тактических перестановок.

Мюнхенцы оправились после лёгкой осенней хандры. Последние месяцы они демонстрируют отменный командный футбол и очень много забивают — в показателе результативности Джамал Мусиала с одноклубниками вне конкуренции в Европе.

Азмун пропустит матч со сборной России по личным причинам.

«Бавария» выбила очень серьёзного конкурента — «ПСЖ». Однако победа в Лиге чемпионов во многом будет зависеть от результата игр 1/4 финала с «Ман Сити». В «Фонбет» оценивают шансы «Баварии» на победу коэффициентом 5.00.

Действующий чемпион готов защитить титул?

«Реал» во второй половине сезона демонстрирует менее стабильные результаты, чем в первой. «Сливочные» выдали перформанс в двухматчевой серии с «Ливерпулем». Это один из немногих светлых моментов в результатах команды Карло Анчелотти после возобновления клубного сезона.

«Реал» на девять очков отстаёт от лидирующей «Барселоны», но он не раз доказывал, что результаты в чемпионате не показатель уровня игры команды на международной арене. «Реалу» предстоит играть в 1/4 финала ЛЧ с «Челси». На общую победу в турнире «сливочных» дают коэффициент 8.00 по линии «Фонбет».

«Интеру» пока везёт

Подопечные Симоне Индзаги делают разницу за счёт надёжной игры в обороне. Собственно, за счёт этого «нерадзурри» смогли выстоять в ответной встрече с «Порту». Однако на этом встречи с португальскими клубами не закончились. Следующий соперник «змей» — «Бенфика». Победа «Интера» в Лиге чемпионов — 2022/2023 идёт за 14.0.

Прогноз на победителя Лиги чемпионов – 2022/2023

1/8 финала Лиги чемпионов оставила за бортом соревнований команды, которые эксперты всерьёз рассматривали в качестве претендентов на победу — «ПСЖ» и «Ливерпуль». 1/4 финала турнира отсеет ещё несколько топовых клубов, некоторых фаворитов между собой свёл слепой жребий.

Джикия пропустит матчи сборной России.

Эрлинг Холанд существенно усилил игру «Ман Сити» в атаке. Норвежец — самый эффективный футболист атаки в Европе, и он не единственный козырь. У руля команды стоит опытнейший специалист, который, по оценкам экспертов, имеет в своём распоряжении лучший подбор игроков.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов – 2022/2023 за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 11.91.

Дзюба: горжусь «Локомотивом» после победы над «Краснодаром».

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