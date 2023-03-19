«Детройт» — «Флорида». Бобровский рассчитывает на плей-офф

21 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Флорида». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех «Ред Уингз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Флорида» 21 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Детройт» — «Флорида» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» (21.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 21 марта состоятся пять матчей. В одном из них на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте местный «Детройт Ред Уингз» примет «Флориду Пантерз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Выдав хороший отрезок, «Детройт» снова погрузился в чёрную полосу. За последние 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ он одержал только две победы. Обыграл располагающийся в самом низу сводной таблицы НХЛ «Чикаго» (4:3) и давший временную слабину лидирующий «Бостон» (3:5).

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Также подопечные Дерека Лалонда уступили в овертайме «Сиэтлу» (4:5 ОТ). Во всех остальных встречах они проиграли в основное время и, несмотря на старания Вилле Хуссо, очень много пропустили. За этот период времени в ворота «красных крыльев» забросили целых 43 шайбы.

В результате «Детройт» спустился на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Осознав, что шансов выйти в плей-офф практически нет, руководство решило заняться перестройкой. Был произведён обмен ряда основообразующих хоккеистов на молодёжь и выборы на драфте.

Обменяли «Ред Уингз» и близкого друг капитана команды Дилана Ларкина — Тайлера Бертуцци. Ларкин очень болезненно перенёс это событие. Во время пресс-конференции он с трудом проговорил, что Бертуцци один из его лучших друзей. После этого форвард прикрыл лицо руками и дрожащим голосом извинился.

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У «Флориды» в раздевалке царит куда более позитивная обстановка. Сейчас она располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающих седьмую строчку «Айлендерс» составляет три очка, но у «Пантерз» есть ещё две игры в запасе.

Борьба за попадание в плей-офф послужила дополнительной мотивацией для клуба из Санрайза и помогла добыть отличные результаты. За последние 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ он потерпел только три поражения — в матчах с «Баффало» (1:3), «Нэшвиллом» (1:2) и «Виннипегом» (4:5 ОТ).

Также подопечные Пола Мориса обыграли в овертайме «Чикаго» (4:3 ОТ). Во всех остальных встречах они одержали результативные победы, в частности в последней встрече в НХЛ с «Нью-Джерси» (4:2). Одним из главных героев матча с «Дэвилз» стал Сергей Бобровский. Голкипер совершил 33 сейва.

В текущем сезоне Бобровский не очень стабилен. Однако это связано по большей части с игрой команды в защите. На последнем отрезке сезона она хороша, и Сергей чаще выдаёт отменные матчи и радует спасениями. Также в замечательной форме пребывает лидер «Пантерз» Мэттью Ткачук. В 66 матчах он набрал 92 (32+60) очка.

Отметившись заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами в недавнем матче с «Монреалем», Ткачук повторил уникальный клубный рекорд 23-летней давности. Встреча стала третьей подряд, где он набрал 3+ результативных действия. Ранее подобное удавалось лишь Павлу Буре.

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Вероятнее всего, в предстоящем матче «Пантерз» выиграют и на шаг приблизятся к заветной цели, заключающейся в том, чтобы добыть путёвку в плей-офф. Во всех пяти последних очных встречах они выигрывали в основное время. Поставить на их победу по итогам 60 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Детройт» — «Флорида» 21 марта 2023 года

«Детройт» находится в процессе перестройки. Его капитан пребывает в эмоциональном упадке после обмена одного из друзей. В 8 из 11 последних матчей в регулярке «Ред Уингз» проиграли в основное время. Вряд ли им удастся избежать данной участи и в этот раз. «Флорида» пребывает на подъёме. Дополнительную мотивацию даёт борьба за плей-офф. История пяти последних очных встреч всецело на стороне её победы в основное время.

Ставка: победа «Флориды» за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 11.91.

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