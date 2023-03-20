«Питтсбург» — «Оттава». Малкин забудет об унижении в матче с Шестёркиным

0:6 с «Рейнджерс» в прошлом, надо сосредоточиться на борьбе за место в плей-офф в настоящем.

21 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Оттава». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.02. Успех «Сенаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Оттава» 21 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Питтсбург» — «Оттава» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» (21.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 21 марта состоятся пять матчей. В одном из них на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге местный «Питтсбург Пингвинз» примет «Оттаву Сенаторз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

На данный момент «Питтсбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от догоняющей «Флориды» минимальный — одно очко. Мотивации у подопечных Майка Салливана хоть отбавляй. Однако далеко не всегда её хватает для того, чтобы добыть хороший результат.

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За последние девять игр в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» добыл только четыре победы, причём три из них были одержаны в овертайме. В основное время он обыграл «Филадельфию» (5:1). Также «Пингвинз» уступили в дополнительное время «Айлендерс» (3:4 ОТ). Во всех остальных встречах проиграли в основное время.

С другой стороны, в трёх из пяти неудачно сложившихся матчей подопечные Салливана выступали на выезде, а дважды в соперниках был крепкий «Рейнджерс». Второй матч запомнился отличной игрой голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина. Он отстоял «на ноль», отразив 34 броска. Один из них вратарь даже парировал «скорпионом».

Для «Питтсбурга» матч с «Рейнджерс» стал лишь вторым в текущем сезоне без заброшенных шайб. С результативностью у него полный порядок. В замечательной форме находятся лидеры атаки «пингвинов» — Сидни Кросби и Евгений Малкин. В 69 матчах Кросби набрал 83 (29+54) очка, а Маклин 71 (24+47).

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Таким образом нападающие вышли на первое и второе места в истории своего клуба по количеству сезонов с 80+ и 70+ очками соответственно. Кросби при этом, также вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с показателем минимум очко за матч. Сдаётся, в предстоящей игре «Оттаве» придётся несладко.

Как и в минувшем, в текущем сезоне «Сенаторз» занимают место в нижней части сводной таблицы НХЛ. Временами они выдавали неплохие отрезки и обыгрывали сильных соперников. Однако стабильности и ресурсов «Оттаве» частенько недоставало. Сейчас она располагается на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Шансы на попадание в плей-офф ещё есть, но их немного. Отставание от «Питтсбурга» составляет целых семь очков. Грядущий матч очень важен, но подходят к нему «сенаторы» в плохой форме. За последние семь встреч в регулярке они выиграли только у «Сиэтла» (5:4).

Также «Оттава» уступила в серии послематчевых буллитов «Торонто» (4:5 Б), на домашнем стадионе. Во всех остальных матчах она потерпела поражения в основное время, в том числе с «Чикаго» (0:5) на выезде. К слову, в гостях подопечные Ди Джея Смита выступают очень плохо.

За 34 встречи на выезде «Сенаторз» победили только 14 раз, причём большая часть пришлась на матчи с явными аутсайдерами. Также «Оттава» два раза уступила в овертайме. Во всех остальных случаях проиграла в основное время. Скорее всего, та же участь постигнет её и в этот раз.

У «сенаторов» предостаточно результативных нападающих — Клод Жиру, Брэди Ткачук и Тим Штюцле. Все они набрали в этом сезоне более 65 очков по системе «гол+пас». Вот только их старания нередко обесценивает ненадёжная линия обороны. «Пингвинз» также нередко докучает данная проблема. Тем не менее в их победу верится больше.

П1 принимается с коэффициентом 2.02. На стороне «Питтсбурга» как расклад сил в целом, так и история последних очных встреч. В шести из восьми матчей он выиграл в основное время. Уступили «пингвины» в обоих случаях на выезде (4:5 ОТ и 3:6). Также не стоит забывать о крупном поражении в последней игре с «Рейнджерс», которое наверняка добавит мотивации.

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Салливан в послематчевом интервью поделился мнением, что это был вечер унижения. Однако также он отметил, что нужно забыть эту неудачу и сконцентрироваться на дальнейшей борьбе за попадание в плей-офф. Тренер подчеркнул, что необходимо хорошо подготовиться и выиграть следующую игру.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Оттава» 21 марта 2023 года

У «Питтсбурга», пожалуй, будет поболее мотивации. Да, он добыл не лучшие результаты в последних восьми матчах регулярки. Однако большая часть пришлась на выезды. Домашний стадион даёт огромное преимущество. «Оттава» очень плохо выступает на выезде. В шести из семи последних матчей регулярки она проиграла. История восьми последних очных встреч также свидетельствует в пользу победы «Пингвинз» в основное время.



Ставка: победа «Питтсбурга» за коэффициент 2.02.

Экспресс с коэффициентом 4.12.

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