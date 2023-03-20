Мудрик и Зинченко вытащат Украину в Евро-2024? Или Англия с Италией всё решили

Наступает время для отборочного тура на Евро-2024 в Германии. 53 команды, разбившись на 10 групп, поспорят за 20 прямых путёвок на турнир. Ещё три участника определятся в стыковых матчах по итогам Лиги наций. Напрямую на Евро попадают первое и второе место каждой группы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Группа C. Англия возьмёт реванш у Италии

Жребий свёл сразу четырёх участников Евро-2020 в группе С, включая чемпиона и вице-чемпиона – Италию и Англию. Украина дошла до четвертьфинала, и лишь Северная Македония не вышла тогда из группы. Болельщикам Мальты остаётся лишь насладиться интересными матчами их команды в столь представительной компании.

Англичане хорошо подготовятся

После того как в 2007 году из-за феноменального выступления Хорватии и России Стив Макларен не смог вывести англичан на чемпионат Европы, «три льва» проиграли всего два матча в следующих 66 отборочных играх на крупные турниры. В четырёх квалификациях на ЧМ и в трёх отборах на ЧЕ Англия неизменно занимала первое место, но серьёзных конкурентов не было.

В первом матче Англия поедет к итальянцам. Это вызывает определённую тревогу, ведь в прошлом году англичане дважды играли с Италией и не смогли забить ни одного мяча (0:0 и 0:1).

В то же время Италия, которая не попала на чемпионат мира и проходит процесс омоложения. Сборная не имела игровой практики с ноября, когда экспериментальным составом выиграла у Албании и уступила Австрии в товарищеских матчах. Богатый игровой опыт на турнире поможет Англии уверенно стартовать в отборе и даже выиграть группу С.

Ставка: Англия выиграет группу С за 1.95.

Группа D. Модрич не будет скучать по Бэйлу

За две прямые путёвки на Евро в группе D будут соревноваться Хорватия, Турция и Уэльс. В роли статистов выступят Армения и Латвия, которые попытаются отобрать у кого-то из фаворитов очки. На прошлом чемпионате Европы Хорватия и Уэльс вышли из своих групп со второго места, но оступились на стадии 1/8 финала. Турция же оказалась одной из двух команд чемпионата, которая проиграла все три матча.

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Фаворитом в борьбе за первое место в группе D букмекеры закономерно называют бронзового призёра прошедшего чемпионата мира. Поставить на Хорватию можно с коэффициентом 1.95. Чуть ниже котируются шансы Турции – ставка на первое место команды Штефана Кунца идёт за 2.95. Коэффициент на победу сборной Уэльса составляет 4.75.

Хорваты не становятся моложе

Как известно, после чемпионата мира в Катаре карьеру в сборной Хорватии завершили защитники Шиме Врсалько и Деян Ловрен. Однако остальные лидеры «шахматных» в составе – на матчи с Уэльсом и Турцией вызваны Домагой Вида и Иван Перишич, а также 37-летний Лука Модрич. Сразу шесть футболистов в текущем ростере хорватской сборной сыграли за неё более 80 матчей. Тех, кто младше 25 лет, всего пятеро.

Златко Далича давно критикуют, что он делает ставку на опыт. Однако серебро и бронза на чемпионатах мира говорят сами за себя. Наступающий отборочный цикл Хорватия проведёт с серьёзными соперниками. Скорее всего, опыта хватит для выхода из группы, но для победы в ней – вряд ли.

Ставка: Хорватия не выиграет группу D за 1.85.

Новая страница в истории «драконов»

Прошедший чемпионат мира стал прощальным аккордом в сборной Уэльса сразу для четверых игроков. Крис Гантер, Джо Аллен и Джонатан Уильямс больше не будут вызываться в национальную команду, а лидер валлийского футбола Гарет Бэйл и вовсе завершил карьеру.

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Райан Гиггз, а позднее и Роб Пейдж давно готовились к такому развитию событий и, находясь у руля сборной, смело доверяли талантливой молодёжи. В ростере валлийской команды есть сразу трое игроков младше 23 лет, которые сыграли не менее 18 матчей за Уэльс.

Молодые и голодные украинцы

Вот у кого будут шансы выйти в Евро-2024, так это у Украины. Исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань ещё в начале марта озвучил список футболистов, которые должны будут примкнуть к сборной на отборочные матчи. Собралась очень серьёзная команда.

Среди них Михаил Мудрик, перебравшийся в «Челси», Александр Зинченко, получающий игровое время в «Арсенале», Руслан Малиновский, а место в воротах, вероятнее всего, займёт Андрей Лунин из «Реала». Однако спешить и тем более рассчитывать на такой исход не станем. Ставки на то, что Украина выйдет из группы, принимаются с коэффициентом 2.75.

Уэльс воспользуется турецкой нестабильностью

Шанс Уэльса в предстоящем отборе – это нестабильность сборной Турции. За последние два календарных года турки проигрывали не только Португалии, Италии и тому же Уэльсу, но и теряли очки с Люксембургом и Латвией. На этой неделе исполняется как раз два года последней победе Турции в большом матче (4:2 с Нидерландами). Турецкая команда может провалиться в любой момент.

Ставка: Турция не выйдет из группы D за 2.76.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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